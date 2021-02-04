Версія українською
$ 28
33,64

Пострадал от вандалов: президент футбольного клуба продал игрока не в ту команду

4 февраля, 15:04

Андрей Фоменко

В Португалии Антониу Сальвадор продал лидера "Браги" в "Спортинг"

Неприятный инцидент произошел в португальском футболе в связи с крупным трансфером. 28-летний нападающий Паулинью был продан из "Браги" в лиссабонский "Спортинг" за 16 миллионов евро. Это вызвало негативную реакцию у фанатов клуба, и они решили отомстить за обиду президенту "Браги".

Напомним, "Заря" проиграла "Браге" в Португалии в Лиге Европы.

О произошедшем рассказало португальское издание CM Jornal.

Правда, самому главному функционеру "Браги" Антониу Сальвадору удалось избежать физической расправы. Пострадал его частный дом. Фанаты разрисовали личные апартаменты президента клуба в форме графити, высказав в свободной форме все, что о нем думают.

Реклама

В некоторой степени понять гнев ультрас можно, ведь "Спортинг" – лидер первенства Португалии и прямой конкурент "Браги" в борьбе за место в Лиге чемпионов. Паулинью же забил 10 мячей в 24 играх. Команда из Браги после 16 туров набрала 33 очка и отстает от "Порту" на пять пунктов, а от "Спортинга" – на девять. Кроме того, "Браге" скоро предстоит сражаться в Лиге Европы с итальянской "Ромой своего бывшего тренера Пауло Фонсеки.

Кстати, недавно между конкурентами возникала серьезная проблема, когда "Лацио" по ошибке отправил 11 миллионов не тому клубу. Деньги пришли в "Спортинг", а не в "Брагу". Это была выплата за Педру Нету, который нынче успешно выступает за "Вулверхэмптон".

Тем временем, правнук Бенито Муссолини стал игроком "Лацио".

Смотрите, как "Брага" обыграла "Зарю" на групповом этапе Лиги Европы:

Новости на эту же тему:
президент вандалы футбол Брага Португалия Спортинг трансфер

Реклама

Новости партнеров

Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть