Потасовка на баскетбольной площадке: россияне удивили своим видом спорта

Итальянские журналисты узнали о том, как в России культивируют регбол

Забавным видео поделилось итальянские издание La Giornata Tipo, которое специализируется на баскетболе. Тамошние масс-медиа открыли для себя регбол – жесткий вид спорта, которые около 20 лет назад придумали в России. Это смесь борьбы, регби и баскетбола. При первом просмотре кадры несколько шокируют.

Напомним, российский хоккеист Овечкин засадил американцу между ног.

Журналисты скептически заметили:

"Это называется регбол – разновидность баскетбола, в который они играют в России. Больше мы ничего не знаем. Играют баскетбольным мячом с небольшим количеством контактов. Но арбитры чересчур строги: свистят при каждом вздохе".

На самом деле этот "вид спорта" придумали в России еще в 1999 году. Там он даже получил официальный статус. По правилам борьба идет без травмирующих и болевых ударов, хотя многие, смотря это видео, могут не согласиться. "Спортсмены" должны использовать налокотники, наколенники и каппы для зубов.

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