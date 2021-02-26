Потенциальные соперники "Шахтера" и "Динамо": все участники 1/8 финала Лиги Европы

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. Украина сохранила двух представителей в турнире – "Шахтер" и "Динамо" синхронно одержали победы со счетом 1:0 и пробились в следующий раунд.

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Отметим, что при жеребьевке 1/8 финала уже не будет сеяных команд, также команды из одной страны могут сыграть друг с другом. Жеребьевка состоится в пятницу, 26 февраля, начало – в 14:00 по киевскому времени.

Все участники 1/8 финала:

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"Шахтер" (Украина), "Динамо" Киев (Украина), "Арсенал" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Вильярреал" (Испания), "Гранада" (Испания), "Рейнджерс" (Шотландия), "Мольде" (Норвегия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Динамо" Загреб (Хорватия), Славия (Чехия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Милан" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), Тоттенхэм (Англия).