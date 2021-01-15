Потеряла сознание во время гонки: норвежская биатлонистка рассказала о здоровье

Ингрид Тандреволд пожаловалась на проблемы с сердцем, которые у нее бывали и раньше

Неприятный инцидент произошел вчера во время женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. 24-летняя норвежка Ингрид Тандреволд после второй стрельбы упала на снег и потеряла сознание. К ней оперативно прибежали медики, оказали первую помощь и на машине скорой увезли в больницу. Напомним, украинки оказались за пределами ТОП-20 в спринте.

К счастью, все обошлось. Девушка быстро пришла в сознание и уже чувствует себя хорошо.

Чуть позже призерка чемпионата мира рассказала, что же произошло, норвежскому изданию NRK:

"После последнего выстрела я почувствовала себя очень плохо. На выходе со стрельбища у меня случилась фибрилляция сердца, и я сразу будто бы потеряла всю энергию. Подобное у меня уже было один раз – четыре года назад здесь, в Оберхофе. Тогда нарушений в сердце не обнаружили, но с тех пор его регулярно проверяют. Жаль, что так вышло, ведь я чувствовала, что могу провести хорошую гонку".

На шестом этапе в субботу пройдет женская эстафета, а в воскресенье – массовый старт. Ингрид хотела бы принять в них участие, но все будет зависеть от решения врачей. В общем зачете Кубка мира Тандреволд занимает 13-е место.

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