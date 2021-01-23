Потому "Динамо" так мало и забивает: как футболисты реализовывают моменты на сборах

Лидер чемпионата Украины проводит тренировочный сбор в Дубае, чередуя тренировки и контрольные матчи. Пока что подопечные Мирчи Луческу проиграли польской "Легии" и победили белорусский "Шахтер". Чтобы повысить результативность, румынский специалист строго требует от футболистов реализации голевых моментов даже на занятиях. Тем временем, "Динамо" резко отреагировало на штраф президенту.

Игроки получают физические нагрузки, но тренерский штаб и не забывает о работе с мячом.

"Динамо" на своем сайте показало нарезку моментов тренировки, где футболисты пытаются забить мяч без сопротивления защитников. Выходит далеко не всегда, даже с 11-метровой отметки. Думается, этому компоненту следует уделить повышенное внимание, ведь результативность "бело-голубых" оставляет желать лучшего.

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В шести матчах Лиги чемпионов киевляне забили всего четыре мяча. Причем, три из них – в двух играх в ворота "Ференцвароша". Даже венгры отличились пятью голами. В 13 поединках чемпионата Украины парни Луческу забили 25 мячей, не дотягивая до показателя два гола за игру. Для примера, у "Шахтера" – 33 гола, у "Зари" – 23 в 12 матчах.

Завтра "Динамо" проведет спарринг со сборной из ТОП-100 рейтинга мира. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Вспомним, как "Динамо" проиграло дома "Барселоне" с крупным счетом: