Потрясающее тело в бикини! Королева скорости выбралась на пляж

Линдси Вонн провела в тренажерном зале много времени и гордится собой

Одна из самых завидных невест в мире спорта американская горнолыжница Линдси Вонн после расставания с хоккеистом Пи-Кей Суббаном провела много времени в тренажерном зале и показала свою точеную фигуру в купальнике. Ранее мы рассказывали, что сексуальная горнолыжница работает такси на одном из курортов США.

"Вы можете осудить меня, если хотите, но я много работала в тренажерном зале и заботилась о себе... Так что я собираюсь опубликовать несколько фотографий в бикини, потому что я горжусь собой", – написала Линдси в Instagram

В ответ олимпийская чемпионка и королева скорости получила массу комплиментов: "Выглядишь потрясающе", "Королева". Но некоторые из них были весьма неожиданные: "У тебя милые пальцы на ногах".

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Напомним, что зимой красотка Линдси сменила лыжи на форму королевской гвардии. Красный комплект нашелся даже для собаки спортсменки.

Напомним, что Вонн завершила карьеру два года назад, когда ей было 34. Олимпийская чемпионка, владелица Кубка мира, на тот момент рекордсменка по победам в КМ среди женщин (82), обладательница эффектной внешности и завидных спонсорских контрактов сердцем еще рвалась на склоны, но ее тело сказало: "Хватит".

Смотрите, как Линдси Вонн играла в хоккей с пылесосом

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram