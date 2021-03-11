Поветкин симулировал коронавирус: громкое заявление его соперника

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт обвинил россиянина Александр Поветкин в симуляции. Он считает, что "Русский Витязь" не болел на COVID-19, а притворился для более тщательной подготовки к реваншу.

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"У него никогда не было коронавируса. Он просто хотел больше времени на подготовку. От коронавируса нельзя вылечиться в одночасье, это было бы своего рода чудом. Но это бокс, и я привык ко всем этим играм и трюкам", – приводит слова Уайт The Sun.

"Для человека, переболевшего COVID-19, он выглядит даже лучше, чем я когда-либо прежде. Я не уверен, что кто-то, встав с постели, будет так хорошо выглядеть", – добавил боксер, который еще в ноябре ставил под сомнение диагноз россиянина.

В августе 2020 года в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC в тяжелом весе. Бой-реванш, намеченный на 21 ноября, был перенесен на начало 2021 года из-за того, что 3 ноября 2020 года Поветкин был госпитализирован с температурой в одну из московских клиник. Теперь бой назначен на 27 марта и должен пройти в Гибралтаре.

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В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 – нокаутом), два поражения и одна ничья. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 – нокаутом) и два поражения.

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