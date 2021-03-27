Поветкин – Уайт: онлайн боя-реванша "на скале" в Гибралтаре

27 марта в Гибралтаре состоится долгожданный реванш Александра Поветкина и Диллиана Уайта в супертяжелом весе – "Битва на скале". Бой россиянина и британца пройдет в спорткомплексе "Европа парк" — на мысе Европы. Напомним, что в августе 2020 года в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC.

НАЧАЛО В "БОЙЦОВСКОМ САДУ"

22 августа Поветкин и Уайт встретились впервые в "Боксерском саду" на территории поместья Хирна в Брентвуде из-за ситуации с ковидом. Уайт был фаворитом. Ожидалось, что он подтвердит статус официального претендента на титул WBC.

Поветкин – Уайт / Фото: matchroomboxing

И по ходу боя Диллиан работал лучше, а в 4-м раунде британец дважды усаживал россиянина на пол попаданиями в голову. Но неожиданно в 5-м раунде Поветкин вырубил Уайта апперкотом слева.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

ПУТЬ К РЕВАНШУ

Бой-реванш, намеченный уже на 21 ноября, был перенесен на начало 2021 года из-за того, что 3 ноября 2020 года Поветкин был госпитализирован с температурой в одну из московских клиник. После чего у него диагностировали коронавирус. Новой датой стало 30 января уже 2021 года, но выяснилось, что восстановление россиянина медленнее, чем ожидалось.

Бой назначили на 6 марта. Но он опять сорвался из-за жестких карантинных ограничений в Великобритании. В конце зимы организаторы занялись поиском новой локации и вышли на экзотический Гибралтар, перенеся схватку на 27 марта.

А Уайт уже несколько раз подчеркивал, что Поветкин симулировал коронавирус:

"У него никогда не было коронавируса. Он просто хотел больше времени на подготовку. От коронавируса нельзя вылечиться в одночасье, это было бы своего рода чудом. Но это бокс, и я привык ко всем этим играм и трюкам", – приводит слова Уайт The Sun.

ВЗВЕШИВАНИЕ ПОВЕТКИН – УАЙТ

26 марта прошла процедура взвешивания Поветкина и Уайта. За день до боя весы под "Русским витязем" показали 103,5 кг, вес "Похитителя тел" составил 112,1 кг. Россиянин оказался легче британца на 8,6 килограммов. Но за сутки оба бойца еще, вероятно, добавят по пару кило.

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА

Для каждого из боксеров этот поединок может стать финишем карьеры. Поветкину в этом году же 42 года и неясно, захочет ли он боксировать дальше, если в ближайшее время не сможет получить титульный поединок. Особенно в свете двух чемпионских боев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, а также непредсказуемости спорта в условиях коронавируса.

По словам промоутера британца Эдди Хирна, сегодня момент истины и для Уайта:

"Ему необходима победа, потому что цель Диллиана Уайта и наша цель — это вывести его на бой за титул чемпиона мира. Я думаю, что без этой возможности боксерская карьера ему неинтересна. Это конечная стратегия, цель, фокус. Если он проиграет Поветкину, то он вне игры, и это не на полгода или на год, возможно, уже навсегда", – сказал Хирн Sky Sports

РЕКОРД СОПЕРНИКОВ

41-летний Поветкин по прозвищу "Русский витязь" провел 39 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения (от Владимира Кличко и Энтони Джошуа), еще один поединок закончился вничью.

В активе 32-летнего Уайта по прозвищу "Похититель тел" 27 побед при двух поражениях (от Поветкина и Джошуа) в 29 боях на профессиональном ринге.

ОСНОВНЫЕ БОИ 27 МАРТА

Александр Поветкин (36-2-1, 25 KO) – Диллиан Уайт (27-2, 18 KO)

Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе

Тед Чизмэн (16-2-1, 9 KO) – Джеймс Меткаф (21-0, 13 KO)

Бой за титул чемпиона Британии в 1-м среднем весе

Крис Конго (12-0, 7 KO) – Майкл Маккинсон (19-0, 2 KO)

Бой за титул чемпиона по версии WBO Global в полусреднем весе

Фабио Уордли (10-0, 9 KO) – Эрик Молина (27-6, 19 KO)

Эрик Пфайфер (7-0, 5 KO) – Ник Уэбб (16-2, 12 КО)

Юссеф Хумари (11-0-1, 4 КО) – Кейн Бейкер (14-7-0)

ЧТО ГОВОРЯТ БУКМЕКЕРЫ

Сегодня букмекеры отдают преимущество Диллиану Уайту – на его победу можно поставить с кэффициентом 1.25. Пока на победу Александра Поветкина — 3.75. Ничью в этом бою практически не рассматривают – 26.00. Уайт выиграет техническим нокаутом – 2.37, обычным нокаутом – 4.50, решением судей – 6.00. Поветкин победит по судейских запискам – 21.0, техническим нокаутом – 6.00, нокаутом – 9.00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОВЕТКИН – УАЙТ

Бой между 41-летним Поветкиным и 32-летним Уайтом в прямом эфире покажут телеканалы ESPN, Sky Sports и РЕН ТВ. А также онлайн модно смотреть на спортивном стриминговом сервисе DAZN. Ориентировочное начало поединка – 23:15 по киевскому времени.

Александр Поветкин обратился к фанатам после победы над Диллианом Уайтом