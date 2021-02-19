Повторил достижение Шевченко и получил награду от УЕФА – неделя успехов "нового Пеле"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. УЕФА отметил заслуги 22-летнего нападающего в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", в котором он отметился хет-триком.

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В гонке за награду недели Мбаппе опередил Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд) и Сержиу Оливейру ("Порту"), сообщается на сайте УЕФА,

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Ранее мы писали, что Мбаппе повторил рекорд Шевченко – он стал лишь вторым игроком, кому удалось оформить хет-трик в воротах "Барселоны" на "Камп Ноу". Кроме этого, француз вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "ПСЖ" в истории. Неудивительно, что именно Килиана своим наследником назвал "Король футбола" Пеле.