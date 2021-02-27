Задержан российский врач, "кинувший" сексапильную спортсменку-колясочницу на 29 миллионов

В Испании задержан генеральный директор российского НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.

Блюм обвиняется в хищении в особо крупном размере.

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По версии следствия, Блюм убедил российскую фристайлистку Марию Чаадаеву (до замужества Комиссарову) в том, что она сможет встать на ноги после перелома позвоночника. Спортсменка подписала с ним договор более чем на 29 миллионов рублей (порядка 389 тысяч долларов). При этом следователи считают, что Блюм изначально знал, что вылечить Комиссарову невозможно и воспользовался ее посттравматическим состоянием.

По сообщению НЦБ Интерпола МВД России, Блюм задержан правоохранительными органами Испании на территории этого государства.

Отметим, что Комиссарова получила тяжелейшую травму на тренировке по фристайлу во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи – у нее диагностировали перелом позвоночника со смещением, после чего она перенесла две операции. Но встать на ноги так и не смогла, передвигаясь на инвалидной коляске.

Добавим, что после той травмы Мария вышла замуж за горнолыжника Алексея Чаадаева, перебралась в Испанию и родила двух детей.

"В России инвалид – как будто самый низший слой", – объяснила свой переезд спортсменка.

Также она стала популярным блогером с 1,3 млн подписчиков в Instagram.

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В одном из недавних постов Мария писала: "Мальдивы – самое романтичное место, самое популярное среди молодоженов. А по сути мы целовались раз 5 за последние 10 дней, что уж говорить про секс. Ну, смотрите, фотку зато получилось сделать секси. После нее, кстати, Леша залез ко мне".