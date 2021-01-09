"Позорное обвинение" возмутило шотландский клуб, и он обратился в полицию

В декабре "Селтик" выиграл трофейный "требл" в Шотландии, а теперь пытается защитить своего игрока. Руководство клуба из Глазго обратилось в полицию после оскорбительных антисемитских высказываний в адрес своего израильского полузащитника Нира Биттона в социальных сетях.

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Нападки начались после матча 22-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" – "Селтик", прошедшем на стадионе "Айброкс". Футболист гостей Биттон был удален за фол против Альфредо Морелоса. Через несколько минут после удаления Биттона "рейнджеры" вышли вперед и в результате победили 1:0.

Судья удаляет Нира Биттона / Фото: Reuters

"С момента основания в 1888 году "Селтик" был клубом, открытым для всех людей с разными традициями. Клуб направил этот гнусный оскорбительный контент в полицию и считает, что необходимо сделать все, чтобы установить виновных и принять все необходимые меры. Нир Биттон и его семья пользуются нашей полной поддержкой", – говорится в сообщении клуба.

Также в "Селтике" добавили, что виновные в таких гнусных комментариях не представляют "кельтов" или их сторонников. "Они безликие и безымянные. Для некоторых людей предположение, что такие комментарии отражают нашу точку зрения, является чрезвычайно оскорбительным и позорным обвинением", – отмечают в клубе.

Ранее "Селтик" отдал украинского футболиста Шведа в аренду бельгийскому "Мехелену".

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