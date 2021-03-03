Позорное отстранение гордости России: на допинге погорела олимпийская чемпионка

Оксана Сливенко недавно родила ребенка и сейчас не выходит на помост

Олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике россиянка Оксана Сливенко временно отстранена из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Сливенко подозревается в применении или попытке применения запрещенной субстанции.

Оксана Сливенко / Фото: Instagram

Спортсменка отстранена с 1 марта 2021 года на основании данных, полученных из базы Московской лаборатории.

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"Если будет установлено, что спортсмен не нарушал антидопинговых правил, соответствующее решение также будет опубликовано. IWF не будет давать никаких комментариев по делу до тех пор, пока оно не будет закрыто", — говорится в сообщении IWF.

34-летняя Сливенко — единственная российская олимпийская чемпионка в женской тяжелой атлетике, 3-кратная чемпионка мира и 6-кратная чемпионка Европы в весовой категории до 69 кг. Недавно 34-летняя спортсменка родила ребенка и завершила карьеру.

По иронии судьбы "золото" Игр-2008 в Пекине Оксана получила после перепроверки допинг-проб 2017 года – оказалось, что ее соперница использовала запрещенные средства. И Сливенко решением МОК вместо первоначального "серебра" отдали победу.

Ранее мы писали, что благодаря допингу россиянина украинский силач стал дважды чемпионом Европы.