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Правнук Бенито Муссолини стал игроком "Лацио"

3 февраля, 22:04

Александр Трикиша

Римский клуб был любимой командой знаменитого диктатора

Защитник Романо Флориани Муссолини, правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини, стал игроком молодежного состава римского "Лацио". Ранее Муссолини выступал за команду 18-летних, а с наступлением совершеннолетия его перевели в молодежку.

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Интересно, что в родословной Романо есть не только знаменитый прадедушка. Тетей его матери является прославленная итальянская актриса и певица Софи Лорен, сообщает Corriere dello Sport.

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Отметим, что "Лацио" всегда считался любимым клубом Бенито Муссолини. По сегодняшний день фанаты римского клуба придерживаются ультраправых взглядов. В свое время знаменитый итальянский футболист Паоло Ли Канио, выступая в составе "Лацио", поприветствовал фанатов жестом со вскинутой к небу рукой.

Ранее мы писали, что сын Александра Хацкевича дебютировал в молодежке "Динамо". Дебют Хацкевича-младшего состоялся в спарринге дубля киевлян с нигерийским клубом МФМ на сборе в Турции.

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Источник: Сегодня|Спорт

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