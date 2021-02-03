Правнук Бенито Муссолини стал игроком "Лацио"

Защитник Романо Флориани Муссолини, правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини, стал игроком молодежного состава римского "Лацио". Ранее Муссолини выступал за команду 18-летних, а с наступлением совершеннолетия его перевели в молодежку.
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Интересно, что в родословной Романо есть не только знаменитый прадедушка. Тетей его матери является прославленная итальянская актриса и певица Софи Лорен, сообщает Corriere dello Sport.
Отметим, что "Лацио" всегда считался любимым клубом Бенито Муссолини. По сегодняшний день фанаты римского клуба придерживаются ультраправых взглядов. В свое время знаменитый итальянский футболист Паоло Ли Канио, выступая в составе "Лацио", поприветствовал фанатов жестом со вскинутой к небу рукой.
Ранее мы писали, что сын Александра Хацкевича дебютировал в молодежке "Динамо". Дебют Хацкевича-младшего состоялся в спарринге дубля киевлян с нигерийским клубом МФМ на сборе в Турции.
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