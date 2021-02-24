Претенденты на спортивный "Оскар": украинцев в списке нет

Увы, реалии диктуют свои правила. Зачастую спортивный "Оскар" в мире раздавали в феврале. Теперь мероприятие перенесли на май. И оно будет виртуальным.

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Сегодня были названы номинанты на высшую спортивную награду – Laureus World Sports Awards. К сожалению, в список никто из украинских атлетов не попал.

Номинация "Лучший спортсмен года":

Роберт Левандовски (футбол), Рафаэль Надаль (теннис), Леброн Джеймс (баскетбол), Льюис Хэмилтон (Формула-1), Арман Дюплантис (легкая атлетика, прыжки с шестом), Джошуа Кипруи Чептегеи (легкая атлетика, бег на 10 000 м).

Номинация "Лучшая спортсменка года":

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Наоми Осака (теннис), Анна ван дер Бреген (велоспорт), Федерика Бриньоне (горные лыжи), Бригид Косгей (легкая атлетика, марафон), Ванди Ренар (футбол), Брианна Стюарт (баскетбол).

Номинация "Команда года":

"Бавария" (футбол), "Ливерпуль" (футбол), "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол), "Мерседес" (Формула-1), "Канзас-Сити Чифс" (американский футбол) и сборная Аргентины по регби.

Все претенденты на награды: