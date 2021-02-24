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Претенденты на спортивный "Оскар": украинцев в списке нет

24 февраля, 19:01

Любомир Луканюк

Главные спортивные награды раздадут в мае

Увы, реалии диктуют свои правила. Зачастую спортивный "Оскар" в мире раздавали в феврале. Теперь мероприятие перенесли на май. И оно будет виртуальным.

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Сегодня были названы номинанты на высшую спортивную награду – Laureus World Sports Awards. К сожалению, в список никто из украинских атлетов не попал.

Номинация "Лучший спортсмен года":

Номинация "Лучшая спортсменка года":

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Номинация "Команда года":

Все претенденты на награды:

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Льюис Хэмилтон Рафаэль Надаль Роберт Левандовски Наоми Осака Laureus

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