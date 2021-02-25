Приготовьтесь к серии пенальти: прогноз на матч "Брюгге" – "Динамо"

Больше шансов на выход в 1/8 Лиги Европы аналитики дают бельгийцам, но при этом в основное время предрекают 1:1

Фаворитом ответного матча 1/16 Лиги Европы "Брюгге" – "Динамо", который начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени, аналитики называют хозяев-бельгийцев. Однако при этом высока вероятность дополнительного времени и серии пенальти. Онлайн "Брюгге" – "Динамо" доступен на нашем сайте.

"Брюгге" – "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

Напомним, неделю назад на НСК "Олимпийский" в Киеве "Динамо" сыграло с "Брюгге" вничью 1:1. На гол Буяльского бельгийцы ответили мячом Мехеле. Таким образом команде Мирчи Луческу, чтобы рассчитывать на выход в 1/8 Лиги Европы, сегодня нужно в обязательном порядке забивать.

ТОП-5 претендентов на гол у "Динамо"

Цыганков – 3.20 (коэффициент на то, что забьет)

Беседин – 3.50

Супряга – 3.50

Буяльский – 4.00

Родригес – 4.50

"Динамо" – "Брюгге", Цыганков / Фото: Reuters

ТОП-5 претендентов на гол у "Брюгге"

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Дост – 2.60 (коэффициент на то, что забьет)

Баджи – 3.80

Окереке – 4.00

Ван дер Бремпт – 4.40

Вормер – 5.00

На победу "Брюгге" в основное время установлен коэффициент 2.09, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 3.80. Исходя из этих котировок, вероятность исходов противостояния по итогам 90 минут следующая: выигрыш "Брюгге" – 46%, ничья – 28%, выигрыш "Динамо" – 26%.

Однако при этом наиболее вероятным счетом основного времени букмекеры называют ничью 1:1, гарантирующую дополнительное время с возможной серией пенальти.

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Что касается котировок на выход в 1/8 Лиги Европы с учетом возможных допвремени и пенальти, то на проход "Брюгге" дают 62% (коэффициент – 1.56), на успех "Динамо" – 38% (2.57).

Вспомним, как "Динамо" и "Брюгге" играли в Киеве