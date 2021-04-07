Версія українською
$ 27,84
32,9

Прикрыла грудь рукой: велосипедистка показала новое горячее фото

7 апреля, 22:19

Александр Трикиша

Самая страстная велосипедистка шалит в соцсетях

Бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, променявшая двухколесного коня на вызывающее белье и модельный бизнес, в очередной раз продемонстрировала, что не ошиблась с выбором профессии. На новом снимке у себя в Instagram Люсия позировала на фоне океана лишь в одних трусиках, прикрыв шикарную грудь рукой.

Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

Реклама

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Украинская телеведущая поразила идеальной фигурой: восхитился даже олимпийский чемпион Просто тренер мечты! Горячая Паулина загоняет вас на корте Жена Буяльского ждет дома золотую медаль УПЛ Жена Малиновского вернулась с Мальдив. ТОП-3 фото красотки с отдыха
велосипедистка WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама