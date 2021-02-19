Принц из Мексики в 62 года установил рекорд на ЧМ-2021: горячие факты о веселом дворянине

Мексиканец Хубертус фон Хоэнлохе (или Гогенлоэ в немецком варианте), которому совсем недавно исполнилось 62 года, стартовал на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Италии. И это уже рекордный 19-й мундиаль, в котором принял участие уникальный спортсмен! С 1982 года принц с гражданством Лихтенштейна и Мексики пропустил только одно мировое первенство из-за травмы.

Все началось в монастыре

Хубертус родился в Мексике, где его отец управлял заводом Volkswagen, но является принцем по немецкой монаршей линии и связан родством со многими дворянами Европы. Когда мальчику было четыре года, семья переехала в Испанию. А с 10 лет он учился в монастырской школе-интернате в Австрии, где и освоил горные лыжи.

При этом любовь к спорту в семье фон Гогенлоэ в крови. Дядя Хубертуса принц Макс фон Гогенлоэ выступал за Лихтенштейн на Олимпийских играх-1956, где занял 45-е место в скоростном спуске. А представитель более старшего поколения рода Эрнст цу Гогенлоэ представлял Австрию в олимпийском турнире фехтовальщиков 1912 года.

Книга рекордов Гиннесса в шоке

Хубертус является основателем и президентом горнолыжной федерации Мексики. Он – обладатель рекорда Книги Гиннесса за участие в 18 чемпионатах мира по горнолыжному спорту (1982—2005, 2009—2019). А теперь уже и 19-ти! Его лучшим результатом на чемпионате мира стало 38-е место в скоростном спуске в Бормио в 2005 году. В Сестриере на ЧМ-1997 года он был 41-м в слаломе.

Старичок на Олимпиадах

Хубертус дебютировал на Олимпиадах еще в 1984 году в Сараево. Затем был единственным спортсменом от Мексики на зимних Играх-2010. Он участвовал в гигантском слаломе (78-е место) и слаломе (46-е). И в 51 год он был самым возрастным спортсменом ОИ.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи история снова повторилась – 55-летний принц снова был единственным спортсменом из Мексики, однако не финишировал. Он вышел на старт слалома, но упал во время первой попытки. Однако такие усилия фон Хоэнлохе привлекли внимание. В 2015 году мексиканская команда удвоилась: к принцу присоединилась Сара Шлепер, ранее выступавшая за США.

Хубертус фон Хоэнлохе / Фото: Getty Images

Плохой пенсионер

Фон Хоэнлоэ объявил об уходе на пенсию в 2017 году, однако не долго продержался. Вскоре он вернулся и решил претендовать на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. А когда не смог квалифицироваться в Пхенчхан, то разработал дизайн горнолыжных комбинезонов для мексиканских спортсменов.

Король веселья и путешествий

Но не спортом единым живет принц. Он – бизнесмен, певец, фотограф и актер. Хубертус — владелец многих развлекательных заведений на Мальорке и в Марбелье, которыми владели еще его отец и дед, распознавшие перспективу развития этих курортов.

Также Хубертус много путешествует, исследуя разные уголки мира и их жителей. Телеканал Servus-TV показывает серию видеорепортажей Hubertusjagd – "Охота Хубертуса". Мексиканец встречается с неординарными личностями, которые представляют "их" город. И на основании полученной информации дает советы касательно ресторанов, выставок и стоящих мест для туристов.

Личная жизнь

Два года назад 60-летний принц женился на своей многолетней спутницей жизни 53-летней Симоне Гандольфи. 27 лет назад пару знакомили... горные лыжи. Хубертус и Симона встретились в 1994 году на Олимпиаде в Лиллехаммере. Девушка приезжала поддержать своего двоюродного брата, известного горнолыжника Альберто Томбу. А мексиканец был участником соревнований. Но сошлись не сразу, Симона даже успела побывать замужем.

Ранее мы писали, что на чемпионате мира, потеряв на спуске обе лыжи, эстонец помчал вниз на "пятой точке".