"Принимали неправильные решения": Каштру – об осечке в игре с "Колосом"

"Шахтер" не сумел забить середняку Премьер-лиги, но и не проиграл

В эти выходные возобновился чемпионат Украины. Сегодня "Шахтер" сыграл вничью с "Колосом" в перенесенном матче УПЛ. Теперь отставание "горняков" от "Динамо" составляет три очка.

После поединка тренер "оранжево-черных" Луиш Каштру подытожил случившееся. Его слова приводит официальный сайт "Шахтера":

"Причина неудачи – в завершении атак. Первый тайм должен был закончиться несколькими нашими забитыми мячами. Но мы неправильно принимали последние решения, что привело к к ничейному счету до перерыва. Во втором тайме 15–20 минут мы показали себя достаточно интересно, а потом потеряли в организации, немного отключились и в конце уже не были той командой, что в первые 60–70 минут. Из-за этого и не смогли победить".

При этом португальский наставник уже смотрит в будущее:

"Не будем оценивать наши сборы по этой игре. Футболисты пришли к хорошим физическим кондициям. Мы прекрасно знаем, что еврокубковые матчи отличаются от чемпионата. Когда игра заканчивается, эта тема закрывается и мы концентрируемся на следующем матче. В Лиге Европы мы постараемся провести хорошую кампанию и приедем в Тель-Авив, чтобы добиться достойного результата".

Тем временем, сексапильная блондинка получила от тренера "Динамо" сюрприз.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Колос":