Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об измене

Нападающий "Миная" Артем Милевский поведал историю из жизни своего знакомого футболиста. Не называя фамилию друга, Артем рассказал, как тот застукал свою жену в постели с другим мужчиной.

"Я не могу понять предательства от жены или человека, с которым живешь. Это как вообще? Может, поэтому я до сих пор один. Измена и предательство – одно и то же. Была ситуация... Человек травмировался на сборах, и его отправили лечиться. Приезжает домой, жене ничего не сказал, хотел сделать сюрприз. А там ее жестко гасят на их кровати. Такой треш! Как, девочки, относиться к этому? Как с этим можно жить? Что делать? Это дичь, просто дичь! Ты бы хоть поехала в гостиницу, по-тихому... Человек зарабатывает деньги для семьи, а ты такое делаешь", – не скрывал возмущения Милевский в ролике на своем YouTube-канале.

Напомним, что в конце декабря Артем Милевский перешел из брестского "Динамо" в "Минай". Контракт заключен на полтора года.

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо", за которое провел 228 матчей, забил 81 гол и сделал 54 передачи. В составе сборной Украины он провел 50 поединков, в которых отметился 8 мячами. С брестским "Динамо" становился чемпионом Беларуси.

Кстати, "Минай" – уже девятый клуб в профи-карьере Артема Милевского.