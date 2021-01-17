"Пришло время покончить с США. Я аплодирую террористам": огненные цитаты лучшего шахматиста мира

17 января 2008 года шахматный мир лишился гения и безумца в одном лице. Умер Роберт "Бобби" Фишер. Лучший шахматист в истории. Человек, который бросил вызов СССР – и победил!

После войны доминирование Советского Союза в шахматах было тотальным. Ведущие гроссмейстеры из других стран не раз жаловались на сговор советских игроков при розыгрыше шахматной короны. Сломал систему именно Фишер. Американец в 1972 году обыграл Бориса Спасского и стал чемпионом мира.

После этого отказался защищать звание в матче против Анатолия Карпова и превратился в отшельника.

Филиппинский шахматист Эугенио Торре – один из немногих, кто в последние годы жизни общался с Фишером, говорит, что этого человека просто не захотели понять: "Сумасшедший? Нет. Просто он – человек принципов. Он в здравом уме, но высказываемые им мнения настолько спорны, что все вокруг решили, что он помешался".

Мы собрали яркие высказывания Боби Фишера, чтобы подчеркнуть насколько этот человек был неординарным.

Цитаты Фишера

"Мое единственное желание – играть в шахматы, и больше ничего"

В детстве Бобби переходил из комнаты в комнату и по очереди делал ходы, играя одновременно несколько партий сам с собой.

"Все учителя глупы, разве что кроме физкультурника – он неплохо играет в шахматы"

Заявил Бобби после того, как бросил школу.

"Мне нравится не просто побеждать, а сокрушать своих противников. По гороскопу я Рыба. Так вот, я – большая рыба, и проглочу всех гроссмейстеров и стану чемпионом мира".

После первых серьезных побед на международном уровне.

"Неужели, познав в детстве нужду, я не имею права хоть сейчас жить так, чтобы не заботиться о завтрашнем дне?!"

Повторял гроссмейстер, поднимая ставки гонораров. За это ему были благодарны и другие шахматисты.

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"Терпеть не могу, чтобы все мне смотрели в рот, когда я жую"

Отказался от званого обеда, который организовал в его честь президент США Ричард Никсон.

"Я не намерен рекламировать машину, пригодную только для самоубийц"

Так прокомментировал свой отказ участвовать в рекламе автомобильной компании, после того, как тщательно изучил авто.

"Я заставил людей поверить, что Штаты – интеллектуальная держава, что в ней живут умные люди. А они вместо благодарности плюнули на меня. И я отвечаю им тем же"

Бобби плюнул на письмо, предупреждающее его о том, что в случае участия в матче на территории Югославии он рискует 10 годами тюрьмы. В 1992 году США наложили санкции на Югославию. Это не помешало Фишеру выиграть реванш у Спасского.

"Пришло время покончить с США раз и навсегда. Америка заплатила за преступления, которые она совершила по отношению к другим странам. Я аплодирую террористам"

Так гроссмейстер отреагировал на террористические атаки в США 11 сентября 2001 года.

"Вожаки секты – страшные лицемеры. Они возвестили о скором пришествии Христа и обманули меня. При этом даже не извинились!"

Шахматист расстроился, что конец света не наступил, как обещала "Всемирная Церковь Создателя".

"Что лучше – жениться или купить машину? Лучше приобрести машину, ее всегда можно поменять".

Фишер не любил девушек из-за их неумения играть в шахматы. Только жена гроссмейстера Бисгайера пользовалась его уважением. Она, по мнению Бобби, обладала бесценным даром: умела дать мат конем и слоном одинокому королю.