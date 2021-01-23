Признание форварда сборной Украины: "С моими пожелания в "Генте" не считаются"

Похоже, окончательно прояснилось ближайшее будущее основного нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Недавно мы писали, что "Гент" не собирается отпускать Яремчука зимой, теперь же 25-летний львовянин подтвердил, что, судя по всему, остается в Бельгии.

Футболист посетовал в комментарии телеканалу "Футбол 1", что с ним не считаются:

"Уйду ли – я это больше не решаю. Мои желания тут не учитывают. Есть люди, которые решают за меня. Поэтому моя задача – быть сконцентрированным, готовым к каждому матчу и забивать как можно больше голов, чтобы быть в хорошей форме перед Евро".

В то же время Яремчук не собирается драматизировать свое положение:

"Я читаю, что обо мне ведут много разговоров. Я очень спокойно к этому отношусь. У себя в голове я четко вижу, как должна развиваться моя карьера. На данный момент покинуть "Гент" зимой – это сложное решение. Конечно, если есть вариант с хорошей командой – нужно рисковать. Но ты должен понимать, что впереди чемпионат Европы, ты должен быть в форме, ты должен забивать, у тебя должна быть уверенность в своих силах. Поэтому самое главное для меня – это развитие, развитие в понимании игры, прибавлять в каждом компоненте игры. Я могу это делать в "Генте".

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Позавчера вечером во встрече с "Генком" украинец забил 10-й мяч в сезоне, а в целом – 50-й за "Гент".

Смотрите, как Роман отличался голом за "Гент" в Лиге Европы: