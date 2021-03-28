Продержался три поворота: российский дебютант Формулы-1 разбил болид. Соцсети взорвались фотожабами

Болельщики возненавидели Мазепина еще до начала его карьеры в Формуле-1

Сегодня в Бахрейне стартовал новый сезон Формулы-1. Пристальное внимание болельщиков было приковано к дебютантам "Королевских гонок" – пилотам команды "Хаас" Мику Шумахеру и россиянину Никите Мазепину, которого фанаты невзлюбили еще до его прихода в команду.

Трагедия Шумахера, похищение Фанхио, "секс и Гитлер" Хилла: что случилось с чемпионами Формулы-1

Тем не менее, руководство команды решило оставить россиянина и, вероятно, пожалеет об этом уже по итогам первой гонки сезона. Мазепин умудрился разбить свой болид на перовом же круге Гран-при Бахрейна!

Болельщики не могли пройти мимо такого фейла российского пилота и взорвали соцсети своими шутками и едкими комментариями:

"Ребята, вы знаете, почему эта гонка потрясающая? мы видели Мазепина на трассе не больше 1 минуты"

"Даже сам Мазепин говорит #NoToMazepin"

"Меня зовут Никита Мазепин, я пилот Формулы-1"

"Мазепин разбился на 2-м повороте"

"Мазепин все эти выходные"

"Дебют Мазепина в Формуле-1"

"Фанаты: MazepOut!

"Хаас": Нет

Мазепин: "Хорошо, сам сделаю"

"Мазепин при нулевом давлении на него"

"MazeSpin делает де**мо на первом круге, какой кайф"

"Мазепин: Я так готов к Гран-при Бахрейна. Мазепин через 10 секунд после аварии"

"Добро пожаловать в Формулу-1, Мазепин"