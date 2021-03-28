Продержался три поворота: российский дебютант Формулы-1 разбил болид. Соцсети взорвались фотожабами

Сегодня в Бахрейне стартовал новый сезон Формулы-1. Пристальное внимание болельщиков было приковано к дебютантам "Королевских гонок" – пилотам команды "Хаас" Мику Шумахеру и россиянину Никите Мазепину, которого фанаты невзлюбили еще до его прихода в команду.
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Тем не менее, руководство команды решило оставить россиянина и, вероятно, пожалеет об этом уже по итогам первой гонки сезона. Мазепин умудрился разбить свой болид на перовом же круге Гран-при Бахрейна!
Болельщики не могли пройти мимо такого фейла российского пилота и взорвали соцсети своими шутками и едкими комментариями:
"Ребята, вы знаете, почему эта гонка потрясающая? мы видели Мазепина на трассе не больше 1 минуты"
"Даже сам Мазепин говорит #NoToMazepin"
"Меня зовут Никита Мазепин, я пилот Формулы-1"
"Мазепин разбился на 2-м повороте"
"Мазепин все эти выходные"
"Дебют Мазепина в Формуле-1"
"Фанаты: MazepOut!
"Хаас": Нет
Мазепин: "Хорошо, сам сделаю"
"Мазепин при нулевом давлении на него"
"MazeSpin делает де**мо на первом круге, какой кайф"
"Мазепин: Я так готов к Гран-при Бахрейна. Мазепин через 10 секунд после аварии"
"Добро пожаловать в Формулу-1, Мазепин"
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