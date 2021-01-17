Прогноз Александра Шовковского на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

Матч главных претендентов на титул. "Ливерпуль" попытается вернуть себе первое место. А вот для команды Сульшера визит на "Энфилд" станет главным тестом на готовность к чемпионской гонке. Чем может закончиться противостояние, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед": хозяева забьют больше 1.5 гола. Коэффициент 1.7

Команда Юргена Клоппа потеряла лидерство в чемпионате после того, как не смогла выиграть в 3 подряд матчах: "Вест Бромвич" (1:1), "Ньюкасл" (0:0), "Саутгемптон" (0:1). Последний раз "Ливерпуль" не выигрывал в 3 матчах АПЛ подряд в апреле-мае 2018 года.

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Однако беспроигрышная серия на своем поле в АПЛ продолжается, "Ливерпуль" не проигрывает в родных стенах уже на протяжении 46 матчей. В этом чемпионате "Ливерпуль" на "Энфилде" потерял очки лишь однажды (1:1 с "Вест Бромвич") в 8 матчах (7 побед, 1 ничья). "Красные" – лучшая домашняя команда АПЛ.

Перед этим поединком МЮ опережает "Ливерпуль" на 3 очка. На первое место команда поднялась после 11-матчевой беспроигрышной серии в чемпионате (9 побед, 2 ничьи). Последний раз МЮ возглавлял турнирную таблицу после 17 туров еще во времена Алекса Фергюсона в сезоне-2012/13. Именно тогда МЮ в последний раз выиграл АПЛ.

В восьми гостевых поединках этого сезона МЮ добыл 7 побед (1 ничья). Команда Сульшера является лучшей выездной командой АПЛ.

"Ливерпуль" – МЮ. Прогноз

Чемпионский менталитет, глубокий состав и опыт Клоппа станут составляющими успеха "Ливерпуля". Хозяева победят, забив в каждом из таймов.