Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ

Удастся ли другим претендентам на чемпионство выдержать бешеный темп, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Лестер" – "Ливерпуль": команды забьют больше 2.5 гола. Коэффициент 1.6

Матч должен определить главного конкурента "Манчестер Сити" хотя бы на несколько ближайших туров. По крайней мере, "Лестер" точно останется в чемпионской гонке еще некоторое время. А вот "Ливерпулю" сейчас необходимо просто вернуть уважение к себе.

Команда Брендана Роджерса опережает "Ливерпуль" на 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице. В прошлом туре "Лестер" сыграл вничью на выезде с "Вулверхэмптоном" (0:0), отставание от лидирующего "Манчестер Сити" достигло 7 баллов (при этом у "Горожан" есть игра в запасе).

Команда Роджерса лучше играет в гостях, где набрала 63% своих очков, а вот дома "Лисы" проиграли 5 из 11 матчей в этом сезоне АПЛ (всего у команды 6 поражений в чемпионате). В прошлом сезоне АПЛ "Лестер" после 23 туров имел на 2 очка больше, чем имеет сейчас, но завершил чемпионат только на 5-м месте. Перед этим матчем "Лестер" пробился в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв на своем поле "Брайтон" 1:0.

После 23 туров чемпионата "Ливерпуль" набрал 40 очков, что на 27 баллов меньше, чем у команды после такого же отрезка прошлого сезона АПЛ. Это крупнейший в истории спад для действующего чемпиона Англии на этом этапе сезона.

В прошлом туре команда проиграла дома "Ман Сити" (1:4) и увеличила свое отставание от "Горожан" до 10 очков. Потенциальное отставание от лидера может достигать 13 очков, ведь команда Юргена Клоппа сыграла на матч больше. "Красные" еще не выигрывали в чемпионате на "Энфилде" в 2021 году. А домашняя серия без побед в АПЛ достигла 5 матчей. Причем в последних трех поединках "Ливерпуль" проиграл, чего не случалось с командой с 1963 года.

Немногим лучше дела у команды Клоппа и на выезде, где у "Красных" лишь 10-й результат в лиге (4 победы, 5 ничьих, 2 поражения). В то же время, в двух последних гостевых поединках команда выиграла у "Тоттенхэма" (3:1) и "Вест Хэма" (3:1).

"Лестер" – "Ливерпуль". Прогноз

Нас ждет равный матч, с голами и нестандартными тренерскими решениями. У "Лестера" есть Варди, который готов к проходному двору в защите гостей. Если же "Ливерпуль" удачно закроется, то может выиграть поединок за счет контратак.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": одна из команд не забьет. Коэффициент 1.7

Способен ли кто-то остановить "Манчестер Сити"? Победная серия команды Хосепа Гвардиолы раздражает многих в Англии. А Жозе Моуринью именно тот человек, который не промолчит и который способен создать "Горожанам" максимум проблем на футбольном поле.

"Горожане" в прошлом туре обыграли на выезде действующего чемпиона – "Ливерпуль" (4:1). Интересно, что на "Энфилде" "Манчестер Сити" не побеждал с 2003 года. Ближайшим преследователем команды Гвардиолы является МЮ, который отстает на 5 очков, но при этом у "Ман Сити" есть игра в запасе.

Команда Гвардиолы установила новый рекорд Англии по количеству побед подряд во всех внутренних турнирах – 15. В активе "Горожан" 10 выигрышей в АПЛ и 5 в двух английских кубках. "Манчестер Сити" является лучшим клубом в этом сезоне АПЛ по игре на своем поле. После поражения в первом домашнем матче чемпионата от "Лестера" (2:5) команда выдала серию из 10 игр, в которых одержала 8 побед (2 ничьи).

Кроме того, "Манчестер Сити" выиграл в 5 последних матчах чемпионата на "Этихад" с "сухим" счетом. В этом сезоне в АПЛ команда пропускает в среднем 0,64 гола за матч, немного хуже итогового чемпионского показателя сезона-2018/19 (0,61), но лучше, чем в победном розыгрыше-2017/18 (0,71). Перед матчем с "Тоттенхэмом" команда Гвардиолы пробилась в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв на выезде клуб Чемпионшипа – "Суонси" (3:1).

Обыграв в прошлом туре "Вест Бромвич" (2:0), "Тоттенхэм" прервал 3-матчевую проигрышную серию в чемпионате. Сейчас лондонцы лишь на 8-м месте в турнирной таблице, отставая от топ-4 на 4 очка, но имея при этом игру в запасе. Начиная с сезона-2009/10, лишь однажды (в прошлом сезоне) в "Тоттенхэма" после 22 матчей чемпионата было меньше очков, чем сейчас (36).

На выезде в этом сезоне АПЛ у команды Моуринью только 2 поражения в 10 матчах. Однако в последних 6 выездных поединках чемпионата "Тоттенхэм" сумел получить лишь 1 победу (3 ничьи, 2 поражения). В 1/8 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" в драматичном матче проиграл на выезде "Эвертону" 4:5 (4:4, 0:1 в дополнительное время).

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Прогноз

Все попытки Моуринью будут напрасными. Небезупречная защита гостей допустит несколько ошибок и "Манчестер Сити" добудет очередную победу.