Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ

Никто не желает уступать и добывать очки становится все тяжелее. Кому удастся добыть положительный результат в ближайшем туре, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Эвертон": команды забьют меньше 3 голов. Коэффициент 1.8

Мерсисайдское дерби — это всегда событие в чемпионате Англии. Обе команды стремятся вернуться в ТОП-4 и не желают терять очки. Кроме того, "Ливерпулю" самое время остановить свою серию поражений.

Команда Юргена Клоппа проиграла в АПЛ три матча подряд. Такого с ней не случалось с ноября 2014-го года. После поражения в предыдущем туре от "Лестера" (1:3) "Ливерпуль" вылетел из ТОП-4 и занимает шестое место. Отставание от лидера "Манчестер Сити" – 16 очков. А от "Челси", который на 4-м месте, лишь 2 очка. Всего у "Ливерпуля" в этом сезоне в АПЛ уже 6 поражений. Последний раз "Красные" столько проигрывали в чемпионате в сезоне 2016/17. Правда, тогда 6 поражений было уже по итогам всех 38 туров.

На своем поле "Ливерпуль" проиграл 3 матча подряд. А победить дома команда Клоппа не может уже 5 поединков. Последний раз "Красные" побеждали дома еще в декабре 2020-го, когда обыграли "Тоттенхэм" (2:1). Перед дерби "Ливерпуль" поднял себе настроение в ЛЧ. Команда выиграла в Будапеште первый матч 1/8 финала у "РБ Лейпциг" (2:0).

Команда Карло Анчелотти тоже не может выиграть в чемпионате уже 3 матча подряд. В последнем поединке она дома проиграла "Манчестер Сити" (1:3) и осталась на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. "Эвертон" отстает от ТОП-4 на 5 очков, но имеет матч в запасе.

"Эвертон" потерпел три домашних поражения подряд в АПЛ впервые с февраля-марта 2016 года. При этом Анчелотти в прошлый раз проигрывал три домашних матча подряд в чемпионате в октябре-ноябре 2006 года, когда возглавлял "Милан".

"Ливерпуль" – "Эвертон". Прогноз

Посмотрим жесткую и моментами скучную борьбу за очки. Если "Ливерпуль" действительно прошел точку падения, то имеет минимально выиграть за счет класса и формы Мане.

Прогноз на матч "Астон Вилла" – "Лестер": хозяева не проиграют. Коэффициент 1.5

Матч главных сенсаций сезона. "Лестер" до сих пор является полноценным участником чемпионской гонки. А команда из Бирмингема вместо борьбы за выживание не прекращает попыток закрепиться в зоне еврокубков.

"Астон Вилла" в прошлом туре разошлась миром (0:0) с "Брайтоном" и только в 4-й раз в этом сезоне АПЛ не сумела забить. В то же время команда Дина Смита сыграла 12-й сухой матч в чемпионате (больше игр на ноль только в "Ман Сити" – 14).

"Астон Вилла" занимает 8-ю строчку в турнирной таблице, но по потерянным очкам идет на уровне "Челси" и "Вест Хэма" (по 42 балла), которые занимают 4-е и 5-е места в чемпионате. На "Вилла Парк" в 5 последних матчах АПЛ команда Смита проиграла только один раз (3 победы, 1 ничья), не пропустив при этом в 4 поединках.

В последних трех турах команда Брендана Роджерса пропустила лишь один гол, обыграв "Фулхэм" (2:0) и "Ливерпуль" (3:1) и сыграв вничью с "Вулверхэмптоном" (0:0). Эта серия позволила набрать 46 очков и догнать МЮ, который занимает 2-е место и за счет лучшей разницы голов пока опережает "Лестер".

В 11 последних матчах чемпионата "Лестер" проиграл лишь однажды (6 побед, 4 ничьи). При этом лучше команда играет в гостях, где набрала 59% своих очков в этом сезоне АПЛ. На выезде у "Лестера" серия из 7 матчей без поражений (4 победы, 3 ничьи).

Перед визитом на "Вилла Парк" команда Роджерса сыграла в Праге первый матч 1/16 финала Лиги Европы против местной "Славии". Игра завершилась без голов – 0:0.

"Астон Вилла" – "Лестер". Прогноз

Хозяева будут иметь преимущество в борьбе с обескровленным "Лестером" и наиграют минимум на ничью. Гости рассчитывать на голевой талант Варди, впрочем, для победы его не хватит.

Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Тоттенхэм": хозяева забьют больше 1 гола. Коэффициент 1.6

Команда Дэвида Мойеса попытается продолжить положительную динамику и посягнуть на ТОП-4. У Жозе Моуринью все меньше оснований для оптимизма и бравады. Его "Шпорам" необходимо останавливать падение.

У команды Мойеса в активе уже 42 очка, и она делит 4-5-е место с земляками из "Челси", которым уступает лишь по разнице голов. В прошлом сезоне у "Молотобойцев" за весь чемпионат было 39 баллов. Этот сезон для "Вест Хэма" уже будет лучшим за последние 10 лет.

В 10 последних матчах чемпионата "Вест Хэм" проиграл лишь однажды (6 побед, 3 ничьи). Единственное поражение команда Мойеса потерпела дома от "Ливерпуля" (1:3). В шести предыдущих домашних матчах АПЛ лондонцы выиграли трижды (2 ничьи, 1 поражение).

В прошлом туре Моуринью без шансов проиграл "Манчестер Сити" (0:3). Это первое поражение с крупным счетом в чемпионате для "Тоттенхэма" во времена португальца. Последний раз подобное случилось с лондонцами в октябре 2019 года, когда команду тренировал Почеттино.

У лондонцев в 5 последних матчах АПЛ только 1 победа и 4 проигрыша. Такая серия привела к тому, что команда выпала из ТОП-4, опустившись на 9-ю позицию в турнирной таблице. Отставание от зоны ЛЧ увеличилось до 6 очков. Правда, у "Тоттенхэма" есть одна игра в запасе.

В последних турах "Шпоры" неудачно играют в гостях. В 7 предыдущих выездных матчах в АПЛ команда Моуринью добыла лишь одну победу (3 ничьи, 3 поражения). Перед игрой с "Вест Хэмом" "Аристократы" провели первый матч 1/16 финала Лиги Европы против австрийского "Вольфсберг" и уверенно выиграли 4:1.

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм". Прогноз

Соперники бодро начнут, обменяются голами, а затем закроются и распишут ничью. У "Шпор" сегодня нет физических и моральных сил дожать "Вест Хэм".