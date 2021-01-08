Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла Лиги

Любая потеря очков может существенно изменить ситуацию в этой гонке. Чего именно ожидать от ближайших матчей с участием преследователей лидера, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Севилья" – "Реал Сосьедад": команды забьют меньше 2.5 гола. Коэффициент 1.6

Команда из Сан-Себастьяна преодолела кризис и не желает покидать первую тройку. Матч против амбициозной "Севильи", которая также имеет большие планы на зону ЛЧ, станет очередной проверкой возможностей сенсационного "Реал Сосьедад".

В предыдущем туре команда Лопетеги не сумела победить в дерби "Бетис" (1:1). После 15 сыгранных матчей "Севилья" набрала 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги (8 побед, 3 ничьи, 4 поражения). В 5 последних играх в чемпионате андалузцы добыли 3 победы и 2 раза сыграли вничью. В домашних поединках в активе "Севильи" 7 побед в 10 предыдущих матчах чемпионата (1 ничья, 2 поражения). Перед матчем с "Реал Сосьедад" команда Лопетеги прошла во 2-м раунде Кубка Испании клуб третьего дивизиона "Линарес Депортиво" (2:0).

В прошлой игре чемпионата "Реал Сосьедад" разделил очки с "Осасуной" (1:1) и остался на 3-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отметим, что у команды на одну игру больше, потому что она уже провела перенесенную встречу 19-го тура. В активе "Реал Сосьедад" всего одна победа в 8 последних поединках чемпионата (4 ничьи, 3 поражения). На выезде в Ла Лиге команда не смогла выиграть в 3 из 4 предыдущих матчах (1 ничья, 2 поражения). Последняя гостевая победа одержана в Бильбао, где "Реал Сосьедад" обыграл в дерби Страны басков "Атлетик" (1:0).

"Севилья" – "Реал Сосьедад". Прогноз

Хозяева минимально победят, если не сыграют ниже своего привычного уровня. Шансы басков зависят от появления на поле Оярсабаля и Давида Сильвы.

Прогноз на матч "Гранада" – "Барселона": ТВ 2.5. Коэффициент – 1.6

Матч каталонцев против "Гранады" будет достаточно интересным: в этом году соперник выглядит неплохо и способен навязать борьбу гранду.

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9 очков в последних 5 матчах – неплохой результат для "Гранады". Но могло быть больше. Конечно, речь не идет о победе в Мадриде над "Реалом" – там команду Диего Мартинеса ожидали относительно прогнозируемые 0:2. В последнем туре, который состоялся уже после Нового года, "Гранаду" ожидало поражение с таким же счетом против "Эйбара". И это куда более серьезная проблема, чем неудача с действующим чемпионом Испании.

"Барселоне" после неудачного старта удалось существенно улучшить свое турнирное положение. Благодаря победе каталонцев над "Атлетиком" (3:2) подопечные Рональда Кумана запрыгнули на третью строчку в турнирной таблице. Да, расстояние от лидеров "Атлетико" и "Реала" составляет 7 и 5 очков соответственно и за сыгранными матчами ситуация не в пользу "Барселоны". Но это значительно лучше старта сезона, когда каталонцы шли чуть ли не в середине турнирной таблицы.

"Гранада" – "Барселона". Прогноз

Новый год для "Барселоны" начался с очень непростых побед над "Уэска" и "Атлетиком". Против "Гранады" будет не менее сложно, и здесь важно, в первую очередь, забивать как можно больше. Каталонцы на это способны.

Прогноз на матч "Осасуна" – "Реал": победа мадридцев. Коэффициент – 1.5

Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: мадридцы занимают второе место и продолжают бороться с "Атлетико" за чемпионство. А вот "Осасуна" пока пытается выбраться из зоны вылета.

"Осасуна" в последних трех поединках чемпионата не проигрывала. Но только во встрече с "Реал Сосьедад" подопечные Ягоба Мондрагон добыли тот результат, которым действительно можно гордиться. По двум другим ничейным матчам, то "Эльче" и "Алавес" — это главные конкуренты за место в элите.

"Реал" значительно улучшил результаты в последних матчах. Лишь в последнем поединке 2020 года, когда команда Зинедина Зидана встречалась с "Эльче", ей не удалось одержать победу. Остальные матчи были сыграны лучшим образом, благодаря чему погоня за "Атлетико" продолжается. Сейчас же самое главное – не терять очки против "Осасуны", ведь опыт позапрошлого поединка в чемпионате доказывает, что потерять важные баллы не с самым сильным соперником эта команда вполне может.

"Осасуна" – "Реал". Прогноз

От матча 2-й и 19-й команд чемпионата вряд ли стоит ожидать большой интриги. Но теперь хотя бы "Осасуна" подходит к поединку с грандом, имея хоть какую-то беспроигрышную серию. Тем не менее, "Реал" все равно победит.