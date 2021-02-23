Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

На этой неделе будет сыграна вторая часть матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Каких результатов следует ожидать от этих противостояний, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Челси": обе команды забьют. Коэффициент 2

Соперники встретятся в Бухаресте, но это не изменит расклады в противостоянии. Разве что "Атлетико" придется больше внимания уделять чемпионату, где мадридцы главные претенденты на титул.

В группе ЛЧ команда Диего Симеоне заняла второе место, пропустив вперед "Баварию". За 6 матчей группового этапа мадридцы одержали лишь 2 победы (3 ничьи, 1 поражение). "Атлетико" не проиграл в основное время в 7 из 10 последних поединков в ЛЧ (4 победы, 3 ничьи).

Перед матчем в ЛЧ мадридцы сенсационно проиграли на своем поле в Ла Лиге "Леванте" 0:2. "Атлетико" прервал 11-матчевую серию без поражений в Ла Лиге. Из последних 4 матчей команда Симеоне выиграла только один. "Атлетико" лидирует в чемпионате, однако отрыв от "Реала" сократился до 3 очков. Правда, в "Атлетико" есть матч в запасе.

Лондонцы (еще под руководством Фрэнка Лэмпарда) вышли из своей группы ЛЧ с 1-го места, не проиграв ни одного поединка (4 победы, 2 ничьи). На групповом этапе "Челси" пропустил только 2 гола (меньше только у "Манчестер Сити" – 1 мяч).

В последнем туре АПЛ "Челси" не смог обыграть "Саутгемптон" (1:1) и прервал победную серию из 4-х матчей. Команда Томаса Тухеля остается в ТОП-4, но отставание от 1-го места составляет более 10 очков. Кстати, "Челси" под руководством Тухеля не пропустил в 5 из 7 матчей во всех турнирах.

"Атлетико" – "Челси". Прогноз

Будет минимум зрелища и максимум контроля мяча и толкотни. Кризис "Атлетико" пересидит матч в защите. "Челси" будет иметь преимущество, но для победы команде не хватает креатива.

Прогноз на матч "Лацио" – "Бавария": обе забьют. Коэффициент – 1.5

"Лацио" в Серии А догнал "Рому", "Ювентус", "Наполи" – сейчас команда вновь претендует на место в Лиге чемпионов. Недавно была серия из шести побед подряд – ее прервал "Интер" (3:1). Но после поражения от команды Антонио Конте "Лацио" снова начал побеждать – за 8 туров у римлян лишь один проигрыш. На своем поле у "Лацио" 7 побед подряд, общий счет 13:3.

"Бавария" взяла одно очко за последние два матча чемпионата Германии – такого не было с конца 2019 года. Мюнхенцы сыграли 3:3 с "Арминией", а в субботу уступили на поле "Айнтрахту" – 1:2.

Впрочем, это лишь третье поражение "Баварии" в чемпионате – команда идет первой, опережает "РБ Лейпциг" на пять очков. До этих двух матчей у "Баварии" была серия из пяти побед подряд в Бундеслиге и две победы на клубном чемпионате мира, который команда выиграла.

В Лиге чемпионов "Бавария" не проигрывает с марта 2019-го (1:3 с "Ливерпулем"). После этого у команды 16 побед и одна ничья – 1:1 с "Атлетико" в Мадриде.

"Лацио" – "Бавария". Прогноз

Хорошая форма "Лацио" и проблемы "Баварии" с составом повышают шансы хозяев, но у гостей есть игроки очень высокого уровня, которые могут сделать разницу. Поэтому ставим на вариант "обе забьют" – он сыграл в трех из последних четырех матчах "Баварии" в чемпионате.

Прогноз на матч "Боруссия" М – "Манчестер Сити": команды забьют больше 2.5 гола. Коэффициент 1.5

Из-за карантина в Германии матч сыграют в Будапеште. "Боруссия" уже выполнила свою задачу в ЛЧ, поэтому команде нечего терять. А вот у "Манчестер Сити" нет права на ошибку. В Манчестере от Хосепа Гвардиолы до сих пор ждут главный евротрофей.

Клуб с Менхенгладбаха только трижды играл в групповом раунде ЛЧ, при этом в весеннюю часть турнира пробился впервые. Команда заняла второе место в группе, уступив лидерство мадридскому "Реалу" и опередив наш "Шахтер" лишь по дополнительным показателям. "Боруссия" в 9 последних матчах ЛЧ выиграла всего дважды (4 ничьи, 3 поражения). Оба раза команда выиграла у "Шахтера".

В чемпионате Германии "Боруссия" не может выиграть уже 4 матча. В последнем туре Бундеслиги команда проиграла на своем поле "Майнцу" (1:2) и упала на 8 место. Отставание от зоны ЛЧ составляет 9 очков.

Команда Гвардиолы уверенно выиграла группу, одержав 5 побед (1 ничья). Кроме этого, "Горожане" пропустили за весь групповой этап лишь 1 гол (лучший показатель в этом сезоне ЛЧ). В 16 последних матчах в ЛЧ "Ман Сити" проиграл лишь один раз (12 побед, 3 ничьи).

В АПЛ "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" (1:0) и довел свою победную серию до 13 матчей. Команда Гвардиолы уверенно лидирует, опережая ближайших конкурентов на 10 очков.

"Боруссия" М – "Манчестер Сити". Прогноз

Гвардиола победит при любых обстоятельствах. Мало того, "Манчестер Сити" может закрыть это противостояние уже в Будапеште. Но вряд ли Гвардиола решится на ультраатакующую модель игры.

Прогноз на матч "Аталанта" – "Реал": обе забьют. Коэффициент – 1.6

"Аталанта" в воскресенье поиздевалась над защитой "Наполи" – 4:2. Бергамаски догнали в турнирной таблице "Лацио", отстают всего на одно очко от "Ромы" – "Аталанта" снова борется за место в четверке.

У "Аталанты" три победы подряд, не проигрывает команда пять матчей подряд, а поражение от "Лацио" – 1:3 дома – единственная с 28 ноября, когда "Аталанта" уступила "Вероне". С тех пор у бергамасков +12=7-1 во всех турнирах, разница голов впечатляющая – 46:20. Последние три месяца "Аталанта" забивает в среднем 2.3 гола за матч. Дома у "Аталанты" 8 побед в последних 12 матчах, в девяти матчах из 12 команда забила минимум трижды.

В чемпионате Испании "Реал" идет вторым. Имеет 3 очка меньше "Атлетико" и на 5 больше, чем у "Барселоны". Но "Реал" сыграл 24 матча, а конкуренты – по 23.

С результатами в последнее время проблем в Ла Лиге нет. За последние 14 туров у "Реала" одно поражение – от "Леванте" (1:2) 30 января – и две ничьи: с "Эльче" (1:1) и "Осасуной" (0:0). После проигрыша "Леванте" "Реал" выиграл четыре матча – с "Уэска", "Хетафе", "Валенсией" и "Вальядолид" – забив семь мячей, а пропустив один.

С одной стороны, "Реал" победил и "Барселону", и "Атлетико". С другой, есть потери в матчах с середняками и аутсайдерами. Мадридцы не производят впечатления мощной машины, которая уничтожает все, что видит, как было прежде.

"Аталанта" – "Реал". Прогноз

У "Аталанты" в этой Лиге чемпионов были и 0:5 от "Ливерпуля", и победа 2:0 на "Анфилде". Команда очень сильная и вряд ли испугается громкого имени соперника. Мощная атака хозяев должна продемонстрировать свои сильные стороны, но агрессивный стиль игры "Аталанты" обеспечит шансы и "Реалу". Забить должны обе команды.