Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

На этой неделе станут известны первые участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Кто именно может сыграть в этой стадии турнира, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Порту": победа хозяев. Коэффициент – 1.5

"Ювентус", официальным беттинг-партнером которого является бренд Parimatch, после поражения в Португалии сыграл четыре матча и не проиграл ни одного. Три матча дома "Юве" выиграл: 3:0 с "Кротоне", 3:0 со "Специей", 3:1 с "Лацио". На поле "Вероны" потерял очки – 1:1.

Наиболее интересным и показательным был матч с "Лацио". "Юве" принимал команду, которая также играет в плей-офф Лиги чемпионов и снова борется за место в четверке. Туринцы пропустили первыми, но отреагировали замечательно. Дело даже не в трех голах, которые забил "Ювентус" – произвел впечатление настрой команды, ее уверенность в себе и четкость действий в атаке. Именно этого не хватало против "Порту".

"Порту" за три недели, которые прошли с первого матча, выходил на поле четыре раза. Победил "Маритиму" (2:1) и "Жил Висенте" (2:0), а вот с серьезными соперниками было сложнее. Дома команда поделила очки с лидером чемпионата – "Спортингом" 0:0. Между командами десять очков в турнирной таблице, "Порту" идет вторым.

В Кубке после выездной ничьей 1:1 "Порту" уступил "Браге" – 2:3. Так что есть риск закончить сезон без трофеев. Впрочем, поражение от "Браги" – единственное с середины января, за 12 матчей. А в последних 30 матчах "Порту" проиграл лишь дважды.

"Ювентус" – "Порту". Прогноз

"Ювентус" выглядел очень солидно против "Лацио", и это позволяет Пирло с оптимизмом готовиться к матчу с "Порту". Из 7 последних матчей Лиги чемпионов дома "Юве" выиграл шесть, значит, может рассчитывать на победу.

Прогноз на матч "Боруссия" Дортмунд – "Севилья": команды забьют меньше 3.5 гола. Коэффициент 1.5

"Боруссия" трижды выходила в четвертьфинал ЛЧ за последние 10 лет. Команда очень уверенно играет в ЛЧ на своем поле. "Боруссия" не проиграла в 10 из 11 последних домашних матчей в этом турнире (7 побед, 3 ничьи). В частности, команда из Дортмунда не проиграла на своем поле двум испанским клубам – "Барселоне" (0:0) и "Атлетико" (4:0).

Перед поединком с "Севильей" команда проиграла в чемпионате "Баварии" 2:4, хотя и вела в счете 2:0. "Боруссия" прервала серию из 5 матчей без поражений во всех турнирах и остается в Бундеслиге на 6-м месте, отставание от зоны ЛЧ – 4 очка.

"Севилья" не проиграла в 6 предыдущих выездных поединках в ЛЧ (3 победы, 3 ничьи). Одна из этих встреч была с представителем Бундеслиги – "Баварией" (0:0). В этом сезоне в ЛЧ в активе команды уже 4 победы (2 из них выездные). В 19 последних выездных матчах в ЛЧ испанский клуб только один раз побеждал с разницей в два мяча. "Севилья" лишь раз выходила в четвертьфинал ЛЧ (в сезоне 2017/18), что пока является лучшим достижением команды в этом турнире.

В последнем туре Ла Лиги "Севилья" неожиданно проиграла на выезде "Эльче" 1:2. Это второе подряд поражение команды в чемпионате, впрочем, это не помешало ей остаться на 4-м месте в турнирной таблице.

"Боруссия" – "Севилья". Прогноз

Хозяева будут играть на удержание и гарантированно реализуют одну из многочисленных контратак. "Севилья" будет доминировать большую часть матча, создаст несколько голевых моментов, но в который раз подтвердит статус неудачливого команды.

Прогноз на матч "Пари Сен-Жермен" – "Барселона": гости не проиграют. Коэффициент 1.7

В двух последних сезонах, когда парижане выигрывали первую встречу на стадии 1/8 финала ЛЧ (розыгрыши 2016/17 и 2018/19), они затем уступали в ответном матче и выбывали из турнира.

Французы благодаря успеху в последнем матче с каталонцами продлили свою победную серию в ЛЧ до 4 поединков, в которых выиграли с общим счетом 13:3. На своем поле ПСЖ победил в 6 из 7 предыдущих встреч в ЛЧ, причем в 5 из них парижане не пропускали голов. Перед игрой с "Барселоной" команда пробилась в 1/8 финала Кубка Франции, обыграв "Брест" 3:0.

Каталонцы проиграли с крупным счетом две последние встречи в ЛЧ с общей разницей 1:7. Двух поражений подряд в ЛЧ у "Барселоны" не было с сезона-2012/13, когда команда проиграла оба полуфинальных поединка против "Баварии" (0:4, 0:3). До нынешнего розыгрыша "Барселона" в течение 13 сезонов преодолевала барьер 1/8 финала ЛЧ. В трех случаях "Барса" это делала, проиграв в первой встрече 2-матчевого противостояния (в розыгрышах 2010/11, 2012/13 и 2016/17). Перед серией из 2 поражений каталонцы не проигрывали в 13 из 14 предыдущих встреч в ЛЧ (10 побед, 3 ничьи). На выезде у каталонцев сейчас 7-матчевая беспроигрышная серия в ЛЧ (5 побед, 2 ничьи).

В последнем туре чемпионата Испании "Барселона" победила на выезде "Осасуну" 2:0. Команда Рональда Кумана занимает второе место в Ла Лиге, отставая от "Атлетико" на 3 очка, но сыграв на матч больше.

ПСЖ – "Барселона". Прогноз

Куман выигрывает в Париже, но дальше пойдет ПСЖ. Команды поборются, у кого атакующий футбол круче, потому ожидаем роскошных голов от Месси и Мбаппе.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Лейпциг": гости забьют первыми. Коэффициент – 2

"Ливерпуль" дома проиграл почти все и всем, что можно было в чемпионате. После невероятной беспроигрышной серии, когда одолеть команду Клоппа на "Анфилде" выглядело невыполнимой миссией, "Красные" начали просто проигрывать и очень часто даже не забивать. Поэтому, рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов в следующем году возможно только благодаря победе в еврокубке. И пока теоретические шансы "Ливерпуля" выглядят не такими уж и обреченными: подопечные Клоппа получили преимущество в два мяча, которым попытаются воспользоваться в ответном матче. И, если мотивация позволит, четвертьфинальная стадия "Красных" может быть не такой уж и неожиданностью.

К поражению "Ливерпулю" "Лейпциг" в последний раз терял очки с "Майнцом" в чемпионате 23 января, после чего все поединки выиграл. И на это стоит обратить внимание, поскольку "Быки" в этом сезоне очень хотели бы стать чемпионами Германии. Насколько велики шансы, сказать трудно – в конце концов, бороться с "Баварией" за победу в немецкой Бундеслиге никогда не бывает легко. Тем не менее, "Лейпциг" пока пытается. Игра против "Ливерпуля" в этом смысле даже лишняя, поскольку тратить энергию футболистов на еще один турнир не хотелось. Но с другой стороны, когда соперник в кризисе, этим стоит воспользоваться. Даже несмотря на 0:2 в первом матче.

"Ливерпуль" – "РБ Лейпциг". Прогноз

Трудно брать в расчет результат первого матча и последние поединки "Ливерпуля". Поскольку матч в Будапеште, то вполне вероятна интрига. "Лейпцигу" по силам не проиграть, это точно.