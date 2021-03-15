Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

Какие команды пройдут в следующую стадию турнира, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Боруссия" М: фора (-1.5) на хозяев. Коэффициент – 1.7

Недавно невероятную серию побед "Ман Сити", которая составляла 10+, оборвал "Манчестер Юнайтед". Оборвал прагматично, не позволив реализовать все свои сильные стороны, одержав победу со счетом 2:0. С тем же счетом, который нужен "Боруссии" М для того, чтобы хотя бы зацепиться за овер-тайм.

Однако в других матчах преимущество "Манчестер Сити" над соперниками достигало разницы трех мячей. "Вулверхэмптон" подопечные Гвардиолы победили со счетом 4:1, "Саутгемптон" – 5:2, "Фулхэм" – 3:0.

"Боруссия" попала в непростое положение после того, как стало известно об отставке главного тренера Марко Розе. Да, тренер возглавляет команду, но с тех пор результаты "Боруссии" выглядят просто ужасными. Несколько цифр: 8 матчей не выигрывают в гостях, 6 поражений в последних 6 матчах, 5 из 6 последних встреч менхенгладбахцы пропускали первыми.

"Манчестер Сити" – "Боруссия М". Прогноз

Менхенгладбахцы выглядят крайне ужасно после того, как стало известно, что Марк Розе покидает пост главного тренера. И нет никаких предпосылок для того, чтобы ответный матч сложился для команды лучше после 0:2.

Прогноз на матч "Реал" – "Аталанта": обе забьют. Коэффициент – 1.6

После победы над "Аталантой" в первой встрече "Реал" провел три матча в чемпионате Испании. Команда Зинедина Зидана сыграла 1:1 с "Реал Сосьедад" и "Атлетико" и победила "Эльче" – 2:1.

Расстояние от "Атлетико", который лидирует в Ла Лиге – 6 очков. Ситуация не является безнадежной, учитывая, что у "Реала" одно поражение в чемпионате с конца ноября. Из 7 последних матчей в национальном первенстве "Реал" выиграл 5. Стоит заметить, что команда Зидана действует достаточно цинично. В последних 8 матчах не забивала более 2 голов, в 4 не пропустила, в 4 соперники "Реала" отличились 1 раз.

У "Аталанты" после встречи с "Реалом" 3 победы и 1 поражение в Серии А. Бергамаски проиграли "Интеру" 0:1 в гостях, а в других 3 матчах забили 10 мячей: 2:0 с "Сампдорией", 5:1 с "Кротоне", 3:1 против "Специи".

Матч с "Интером" закончился с тем же счетом, что и встреча с "Реалом", но имел другой сценарий. Команды играли в равных составах, у "Аталанты" было достаточно шансов отличиться. "Аталанту" в итоге хвалили, несмотря на поражение. В других 3 матчах команде Гасперини было легко.

"Реал" – "Аталанта". Прогноз

Быстрое удаление сломало план "Аталанты" на игру в Бергамо – пришлось весь матч защищаться. В Мадриде будет совсем другой матч, ведь гостям уже нечего терять – надо забивать и играть агрессивно. Обе забьют – перспективный вариант для ставки.

Прогноз на матч "Челси" – "Атлетико": гости не проиграют. Коэффициент 1.7

"Челси" никогда не вылетал в плей-офф еврокубков после победы в первом матче на выезде, а такое случалось 13 раз. В этом сезоне команда прошла групповую стадию ЛЧ, не проиграв ни одного матча и заняв первые место в группе. Но при этом лондонцы добыли только 2 победы в 10 последних домашних матчах в ЛЧ (6 ничьих, 2 поражения).

На своем поле в ЛЧ "Челси" не выиграл в 5 последних матчах против испанских команд (3 ничьи, 2 поражения). В последнем туре АПЛ "Челси" не смог обыграть "Лидс" (0:0) и прервал победную серию из 2-х матчей. Команда Томаса Тухеля остается в ТОП-4, но отставание от 1-го места составляет 20 очков. "Челси" под руководством Тухеля еще не проиграл ни одного матча (8 побед, 4 ничьи), команда не пропускает 5 матчей подряд.

Мадридцы проходили в четвертьфинал в 5 из 7 последних сезонов ЛЧ. В этом сезоне на групповом этапе ЛЧ "Атлетико" занял второе место, пропустив вперед только действующего обладателя трофея – "Баварию". При этом в 5 последних поединках в ЛЧ мадридцы одержали всего одну победу (3 ничьи, 1 поражение).

На выезде у "Атлетико" 4 поражения в 6 предыдущих встречах в ЛЧ. Кроме того, команда добыла лишь одну победу в основное время в 6 последних выездных поединках в ЛЧ с английскими клубами (3 ничьи, 2 поражения).

Перед матчем в ЛЧ мадридцы не сумели обыграть в большинстве в Ла Лиге "Хетафе" (0:0). Команда Симеоне потеряла очки в 4 из 6 последних матчах чемпионата (2 победы, 3 ничьи, 1 поражение). "Атлетико" остается лидером Ла Лиги, но отрыв от "Реала" уменьшился до 6 очков.

"Челси" – "Атлетико". Прогноз

Даже при необходимости отыгрываться Симеоне не решится на авантюрный футбол. "Атлетико" предложит прессинг, борьбу, фолы, но только не голы. "Челси" поддержит эту возню мяча в центре поля и все кончится нулями.

Прогноз на матч "Бавария" – "Лацио": обе забьют. Коэффициент – 1.7

"Бавария" после победы в Италии сыграла 3 матча и добыла еще 3 победы: 5:1 с "Кельном", 4:2 с дортмундской "Боруссией", 3:1 с "Вердером". После 2 подряд матчей без побед (ничья с "Арминией" и поражение от "Айнтрахта") команда Ганси Флика снова уничтожает соперников. Преимущество над "РБ Лейпциг" в турнирной таблице – 4 очка.

Роберт Левандовски забил в этих 3 матчах 6 мячей, в ворота "Боруссии" польский нападающий сделал хет-трик. "Бавария" на 9 минуте дома проигрывала 0:2, но Левандовский исправил ситуацию – 4:2.

"Лацио" сразу после поражения от "Баварии" играл на поле "Болоньи" и неожиданно уступил середняку ​​Серии А 0:2. Затем был выезд в Турин – 1:3 с "Ювентусом". В последнем туре римляне дома играли с "Кротоне", который идет последним, и даже здесь было сложно – 3:2

Три поражения подряд – такого с "Лацио" не было с лета. В гостях команда Индзаги также проиграла трижды подряд – в "Болонье" и "Юве" были 1:3 с "Интером". С начала декабря у "Лацио" только две победы на выезде 2:0 с "Пармой" и 3:1 с "Аталантой".

"Бавария" – "Лацио". Прогноз

"Баварии" нужно удержать преимущество в три гола – учитывая форму "Лацио", это будет просто. "Лацио" надо очень много забивать — это сложнее, но в последних шести матчах "Бавария" пропустила, поэтому можно ставить на "обе забьют".