Прогноз Луческу: что поможет "Шахтеру" пройти "Рому" и кого нужно опасаться

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу, который долгое время тренировал "Шахтер", сделал прогноз на противостояние "горняков" с итальянской "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы. Римляне примут дончан уже 11 марта. Ранее стало известно, что "Динамо" и "Шахтеру" назначили особенных судей в Лиге Европы.

"Две отличные команды. Шансы 50 на 50, возможно, с небольшим преимуществом "Ромы". У "Шахтера" все еще есть большие таланты, но ему будет сложно в полузащите, ведь травмированы Степаненко и Малышев. Но у них есть Маркос Антонио и Алан Патрик. "Рома" тоже растет, у них есть интересные молодые игроки. Но Фонсеке нужно обратить внимание на старую гвардию "Шахтера", ведь она по-прежнему конкурентоспособна и имеет опыт, который поможет", – цитирует Луческу giallorossi.net со ссылкой на Corriere dello Sport.

Мирча Луческу / Фото: AFP

Луческу напомнили, что нынешний тренер "Ромы" Паулу Фонсека недавно также возглавлял "Шахтер" и многое выиграл с дончанами. Румынский специалист в свою очередь заметил, что португалец принял команду, которая была полностью сформированной и было разумно продолжить работу, которую создал клуб, ничего не меняя.

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Вспомнил Луческу и нынешнего полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна:

"Мхитарян – мой хороший друг. Я пригласил его в "Шахтер", когда он был в другой донецкой команде. У него была отличная карьера. Генрих может сыграть решающую роль в этом противостоянии. Он очень хорошо знает "Шахтер", как и горняки его".

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" состоится в Киеве 18 марта на НСК "Олимпийский". Билеты на матч "Шахтер" – "Рома" уже в свободной продаже.

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