Прогноз погоды на выходные. Сорвут ли снег и морозы матчи УПЛ?

Дождались! Чемпионат Украины по футболу возвращается. В субботу и воскресенье будут сыграны поединки 14 тура.
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А в это время Украину накрыли снегопады и лютые морозы. Смогут ли состояться матчи в такую погоду?
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий по этому поводу сделал заявление:
"Если температура будет ниже минус 15 градусов, официальные лица на месте будут принимать решение о проведении игры. Если одна из команд будет против, матч будет перенесен".
Что ж, глянем прогноз погоды.
В субботу, 13 февраля, у нас запланированы четыре матча Премьер-лиги.
14:00. "Заря" – "Десна"
- Запорожье. По прогнозу – минус 9 и мелкий снег.
14:00. "Минай" – "Львов"
- Ужгород. Минус 6, без осадков.
17:00. "Колос" – "Шахтер"
- Ковалевка. Минус 12, снег.
17:00. "Динамо" – "Олимпик"
- Киев. Минус 12, снег.
Как видим, угрозы срыва матчей в субботу нет. Что будет в воскресенье, 14 февраля?
14:00. "Мариуполь" – "Александрия"
- Запорожье. Минус 7, без осадков.
17:00. "Днепр"-1 – "Ингулец"
- Днепр. Минус 8, без осадков.
17:00. "Рух" – "Ворскла"
- Львов. Минус 3, мелкий снег.
И в воскресенье переживать нет повода. Так что запасаемся попкорном и ждем футбол.
Смотрите игру наших грандов в матче за Суперкубок Украины:
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