Произошел пожар в детской академии львовского Руха

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Вчера ночью в футбольной академии клуба украинской Премьер-лиги Рух в Винниках под Львовом произошел пожар.

Возгорание случилось в ивент-холле. Как сообщает Варта1, сгорело около 300 квадратных метров крыши.

По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания. Пострадавших нет.

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Ранее мы писали, что фанаты французского Марселя устроили пожар на базе клуба. Ультрас закидали вход в тренировочный центр фаерами и дымовыми шашками, после чего загорелись деревья и огонь стал быстро расползаться. При этом от попадания петардой ранение спины получил испанский защитник команды Альваро Гонсалес.

Также мы рассказывали, что горел бывший стадион первых чемпионов независимой Украины по футболу. До захвата Крыма Россией "Локомотив" был домашней ареной украинского клуба Таврия.