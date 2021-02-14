Проклятая роспись! Жена футболиста "Зари" упала на выходе из ЗАГСа, игроку выбили зуб

Несмотря на все эти траблы, Дмитрий Иванисеня и его супруга счастливы и подпевают "Аэросмиту" во все горло

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня, которому в субботу выбили зуб в матче с "Десной", уже в воскресенье, в День Валентина, в Запорожье расписался со своей возлюбленной Юлией Скачковой. При этом все зубы были уже на месте!

"Блин, мы счастливы. Замечательный день! Всех с Днем святого Валентина. P.S. Зуб, как видите, успели вставить", – написала в Instagram Юлия.

Правда, сразу после росписи случилась другая неприятность.

"Чтобы вы понимали, я сейчас вышла из ЗАГСа и упала. Ну что это такое?! Я просто навернулась. Засмотрелась в телефон на еду и навернулась! – посетовала Юлия. – Хорошо, что я не верю во все эти приметы..."

Дмитрий Иванисеня. Роспись Видео: instagram/skachkova_julia

Но если не брать во внимание это падение, роспись прошла шикарно. После марша Мендельсона и объявления Дмитрия и Юлии мужем и женой, в запорожском ЗАГСе врубили хит Aerosmith – I Don't Want to Miss a Thing.

И молодожены принялись подпевать, размахивая свидетельствами о браке.

"Вот этот вот холостяк – уже не холостяк, вот эта вот холостячка – уже давно не холостячка. Можете нас поздравить, мы уже не парень и девушка, не жених и невеста, мы – муж и жена! Димка, ты счастлив?" – спрашивает на видео у своего теперь уже супруга Юлия.

"Да", – сверкая зубами, отвечает тот.

Читайте также: Игрок сборной Украины женился на Рождество. Праздновали прямо на площадке

Отметим, что на днях предложение своей девушке сделал защитник "Шахтера" Валерий Бондарь. Даша Савина ответила: "Да!" Так что не за горами еще одна футбольная свадьба.