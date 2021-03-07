Проклятие имени Селезнева! "Колос" снова не смог реализовать пенальти

Команду из Ковалевки в третий раз за неделю постигла неудача с 11-метровыми. Может, стоит все-таки вернуть Селю?

Не везет "Колосу" с пенальти! В последнем воскресном матче 17-го тура УПЛ команда из Ковалевки в Кропивницком сыграла вничью 0:0 с "Ингульцом", не реализовав 11-метровый на 87-й минуте.

Удар экс-динамовца Ориховского с "точки" в правом от себе углу парировал вратарь "Ингульца" Малыш.

Видео нереализованного пенальти "Колоса"

Это уже третья за неделю неудача "Колоса", связанная с нереализованными пенальти.

Напомним, на прошлых выходных команда Костышина проиграла дома в УПЛ "Руху" 1:2, при этом на 90-й минуте при счете 1:1 пенальти у "Колоса" не смог реализовать капитан Гавриш – его удар отбил кипер львовян.

А спустя несколько дней в 1/4 Кубка Украины "Колос" в серии пенальти проиграл "Динамо".

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Напомним, что прошлой осенью штатным пенальтистом "Колоса" был Евгений Селезнев, реализовавший пять 11-метровых ударов. Перед стартом весенней части сезона "Колос" отчислил Селезнева после скандала с нарушением режима. И теперь, возможно, уже и жалеет об этом.

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

"Ингулец" – "Колос" – 0:0

На 87-й минуте Ориховский ("Колос") не реализовал пенальти (сейв вратаря)

Обзор матча "Ингулец" – "Колос" (0:0)