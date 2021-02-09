Прорвало! Результативная игра украинца помогла "Вашингтону" победить в НБА

Украинский центровой Алексей Лэнь вновь вышел в стартовом составе "Вашингтон Уизардс" в матче НБА. Это случилось всего второй раз в 10 играх за новый клуб. Минувшей ночью его команда победила "Чикаго Буллз" после двух поражений подряд – 105:101. На прошлой неделе Лэнь выдал топовый матч в НБА и победил финалиста плей-офф.

27-летний уроженец Луганщины набрал 13 очков за 20 минут игрового времени. Это второй его показатель результативности в форме столичных. Ранее Алекс набирал 18 пунктов в игре против "Майами" 6 февраля, хотя команда проиграла. Сегодня же Лэнь реализовал все пять бросков с игры и три из шести штрафных. Также в его активе 7 подборов и 2 блок-шота.

Смотрите обзор шестой победы "Вашингтона" в 21-м матче сезона.

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Успех в Чикаго помог Лэню и его команде подняться с последнего места Восточной конференции, обойдя "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка. У коллектива уроженца Черкасс – всего пять побед и уже 18 поражений.

В январе дорогой украинский баскетболист дебютировал за "Вашингтон".

Недавно была годовщина смерти звезды НБА Коби Брайанта: