Прошу прощения у всех матерей: в чем виноват легенда футбола

Легендарный бразилец Роналдо извинился за свою нелепую прическу на чемпионате мира 2002 года, а также рассказал, что его побудило сделать такую оригинальную стрижку.

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"Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали такие же прически", – признался Роналдо в интервью Sports Illustrated.

Роналду повредил мышцу ноги перед полуфиналом против Турции, и в день, предшествующий игре, он не хотел говорить об этом сумасшедшим бразильским СМИ.

"Я увидел своих товарищей по команде и спросил: "Вам нравится?" Они сказали: "Нет, это ужасно! Отрежь это!" Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о травме".

В финале против Германии Роналдо оформил будь и принес Бразилии пятый в истории титул чемпионов мира, а затем выиграл "Золотой мяч".

Кстати, ранее мы опубликовали веселую историю о том, как отец поиздевался над сыном, желавшим прическу как у Криштиану. "Есть только один Роналдо", – сквозь смех произнес отец-шутник.