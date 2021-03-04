"Просто ужас!" Плакат со стриптизершей в комнате для смазки возмутил биатлонисток

Американская биатлонистка Сюзан Данкли и представительницы сборной Швеции Ханна Эберг и Муна Брурссон возмутились по поводу плаката со стриптизершой с голыми ягодицами, который висит в вакс-кабинах – помещениях для смазки лыж – на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Где и во сколько смотреть биатлон на Кубке мира в четверг

"Международный союз биатлоистов IBU запустил новую политику равноправия. Почему это так важно? Вот пример. Календари с полуобнаженными женщинами висят в вакс-кабинах в Нове-Место. Возможно, это касается вакс-кабин всех стран на этом этапе. Такие календари часто выпускают производители мазей для лыж. Когда я вижу такие изображения, то чувствую себя некомфортно. Такой календарь посылает ясное сообщение, что в вакс-кабине мне не место, как и другим женщинам. Так вот, если мы хотим гендерного равноправия, то нужно начинать с уважения", – написала Данкли у себя в Instagram, прикрепив текст к соответствующему фото

Сюзан Данкли / Фото: Reuters

"Жаль, что такое все еще существует в 2021 году. Биатлон – вид спорта, прошедший уже длинный путь, но в некоторых аспектах он все еще остался в прошлом. Я считаю, что это просто ужасно", – цитирует Эберг Expressen

Читайте также: "В 9-м классе я впервые позволила себе это сделать": как взрослела украинская биатлонистка

"Я на сто процентов согласна с Сюзан. Хорошо, что кто-то обратил на это внимание. Этот шаблон нужно ломать, хоть он и глубоко пустил свои корни в биатлон. В спорте девушек постоянно оценивают и много говорят о том, как ты выглядишь. Такие картинки – искаженный образ того, как должна выглядеть девушка. IBU должен принять меры", – добавила Брурссон

Ранее мы рассказывали о беременной красавице из Украины, которую потеряли модельные агентства, но нашел биатлон. Чувственными фото поделилась Юлия Журавок.