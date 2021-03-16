Просто золотая рыбка: прыгунья-красавица засветилась в купальнике в Египте

Представители легкой атлетики после зимнего сезона сейчас переводят дух, чтобы вскоре начать сезон на открытых стадионах. Одна из лучших прыгунок в высоту в мире Юлия Левченко поехала на отдых в Хургаду. На днях секс-символ украинского спорта удивила своим видом в Египте.

Сегодня уроженка Донецкой области похвасталась еще одной фотографией с пляжей Красного моря. Правда, на этот раз девушка позировала в купальнике в бассейне. И конечно же, озарила кадр своей лучезарной улыбкой.

Сама Юля подписала фотографию призывом: "Будьте активны". А самым первым комментарий оставил наш олимпийский чемпион-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев.

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Напомним, на недавнем чемпионате Европы в помещениях в Польше Левченко заняла четвертое место. Выше подняться ей не позволило повреждение ноги. Красавица не унывает и, поблагодарив за поддержку, уже ждет Олимпийские игры: "Впереди много интересного".

Юлия Левченко / Фото: Instagram

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Смотрите, как Юлия дефилировала в купальнике:

Юлия Левченко, дефиле в купальнике