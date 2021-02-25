Против "Динамо" сможет сыграть вратарь, который еще вчера болел COVID-19

Бельгийский "Брюгге" огласил заявку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо". Трансляция матча "Брюгге" – "Динамо" уже доступна на нашем сайте.

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В сегодняшней встрече может сыграть вратарь Симон Миньоле, хотя накануне он получил положительный тест на коронавирус. А вот полузащитник Шарль де Кетеларе остался вне заявки. Как мы писали ранее, игроки "Брюгге" получили подозрительные результаты тестов. Учитывая, что никаких симптомов у них не было, в среду они пересдавали тест на COVID-19 в той же лаборатории УЕФА. Миньоле получил отрицательный тест, а Кеталере остался на карантине, сообщает официальный сайт "Брюгге".

Полностью заявка "Брюгге" выглядит следующим образом:

Вратари: Миньоле, Хорват, Шинтон, Ламменс.

Миньоле, Хорват, Шинтон, Ламменс. Защитники: Соболь, Коссуну, Рикка, ван дер Бремпт, Мехеле, де Куйпер, Мата, Фуакала.

Соболь, Коссуну, Рикка, ван дер Бремпт, Мехеле, де Куйпер, Мата, Фуакала. Полузащитники: Баланта, Дирар, Фофана, Вормер, ван ден Кейбус, Энгельс.

Баланта, Дирар, Фофана, Вормер, ван ден Кейбус, Энгельс. Нападающие: Окереке, Баджи, Дост, Сервайс.

Смотрите, как "Брюгге" и "Динамо" играли неделю назад: