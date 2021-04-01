Провал с Казахстаном побил два рекорда Шевченко

Вчерашний матч Украина – Казахстан 1:1 стал дважды рекордным для нашей сборной. "Сине-желтые" установили высшие показатели по ударам и ожидаемым голам за одну игру за время работы главным тренером команды Андрея Шевченко.
Показатель xG Украины в поединке с Казахстаном (xG – голы, которые должны были быть забиты исходя из созданных моментов) составил 4,16. Предыдущий рекорд времен Шевы-тренера был зафиксирован в игре отбора ЧМ-2018 против Турции (2,87) – команду, на тот момент возглавляемую Мирчей Луческу, украинцы обыграли тогда 2:0 благодаря дублю Ярмоленко.
Вчерашний матч с Казахстаном Ярмоленко пропускал из-за травмы.
Также, по подсчетам WyScout, против Казахстана Украина выдала рекордный матч Шевы по количеству ударов – 26. Таким образом, на один удар был превзойден показатель 2018-го, когда Украина одолела Чехию в Лиге наций 1:0 при 25 попытках поразить ворота соперника.
Сборная Украины / Фото: Reuters
Жаль только, что все эти рекорды не помогли Украине обыграть аутсайдера группы Казахстан, что заметно усложнило "сине-желтым" задачу попадания на чемпионат мира в Катаре.
Андрей Шевченко / Фото: Reuters
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Отметим, что всего под руководством Андрея Шевченко сборная Украины, начиная с 2016 года, провела 44 матча – 22 победы, 12 ничьих и 10 поражений.
Обзор матча Украина – Казахстан (1:1)
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