Провал с Казахстаном побил два рекорда Шевченко

Поединок на "Олимпийском" оказался рекордным для Шевы-тренера по ударам и ожидаемым голам. Жаль, что не по реальным

Вчерашний матч Украина – Казахстан 1:1 стал дважды рекордным для нашей сборной. "Сине-желтые" установили высшие показатели по ударам и ожидаемым голам за одну игру за время работы главным тренером команды Андрея Шевченко.

Показатель xG Украины в поединке с Казахстаном (xG – голы, которые должны были быть забиты исходя из созданных моментов) составил 4,16. Предыдущий рекорд времен Шевы-тренера был зафиксирован в игре отбора ЧМ-2018 против Турции (2,87) – команду, на тот момент возглавляемую Мирчей Луческу, украинцы обыграли тогда 2:0 благодаря дублю Ярмоленко.

Вчерашний матч с Казахстаном Ярмоленко пропускал из-за травмы.

Также, по подсчетам WyScout, против Казахстана Украина выдала рекордный матч Шевы по количеству ударов – 26. Таким образом, на один удар был превзойден показатель 2018-го, когда Украина одолела Чехию в Лиге наций 1:0 при 25 попытках поразить ворота соперника.

Сборная Украины / Фото: Reuters

Жаль только, что все эти рекорды не помогли Украине обыграть аутсайдера группы Казахстан, что заметно усложнило "сине-желтым" задачу попадания на чемпионат мира в Катаре.

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Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Отметим, что всего под руководством Андрея Шевченко сборная Украины, начиная с 2016 года, провела 44 матча – 22 победы, 12 ничьих и 10 поражений.

Обзор матча Украина – Казахстан (1:1)