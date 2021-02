"Прям третий брат Кличко": Селезнев заинтриговал первым фото после изгнания из "Колоса"

Скандальный футболист Евгений Селезнев опубликовал первый пост у себя в Instagram с тех пор, как в конце января его выгнали из "Колоса" за нарушение режима.

Отчисленный из "Колоса" 35-летний форвард запостил свое фото в боксерской стойке с готовыми к бою кулаками.

"Never give up", – при этом написал традиционную для своих постов фразу на английском Селезнев

У нее есть несколько переводов. Первый – "никогда не сдавайся". Этот смысл, наверное, и вложил в свой пост Селезнев, тем самым дав понять, что после скандала в "Колосе" он не намерен опускать руки.

Второй возможный перевод "never give up" – "никогда не прекращать". Используя это значение, Селезнева потроллил один из его фолловеров, написав в комментариях под фото: "Never give up buhat".

Другие же подписчики лучшего из ныне играющих бомбардиров в истории чемпионата Украины восприняли его фото с боксерской стойкой как намек на то, что Селезнев бросает футбол и переходит в бокс или смешанные бои. Вот комментарии фолловеров нападающего:

По прессу вопросов нет

Как нет и самого пресса

В бокс теперь пойдешь?

Подписал контракт с UFC???

Жека, ну, прям третий брат Кличко

Да, давай в UFC! Шоу делать умеешь. Бросай вызов Макгрегору и поднимай "бабки"

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Хотя сам Селезнев ранее заявил, что завязывать с футболом не намерен. По слухам, он может продолжить карьеру во львовском "Рухе", неподалеку от Артема Милевского, защищающего цвета закарпатского "Миная".

Смотрите, как Селезнев занимается боксом

Евгений Селезнев в ринге Видео: Instagram

А вот реакция Селезнева на отчисление из "Колоса"