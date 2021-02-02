Прямая видеотрансляция матча "Интер" – "Ювентус" в Кубке Италии

Во вторник, 2 февраля, в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии: "Интер" примет "Ювентус". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, а на нашем сайте будет доступная прямая видеотрансляция матча. Также онлайн "Интер" – "Ювентус" можно смотреть с помощью нашего текстового онлайна.

В сегодняшней встрече "Интер" не сможет рассчитывать на своего главного нападающего Ромелу Лукаку, который в предыдущем матче против "Милана" заработал предупреждение за конфликт со Златаном Ибрагимовичем и теперь отбывает одноматчевую дисквалификацию из-за перебора карточек.

У "Ювентуса" не сыграют Паулу Дибала, Аарон Рэмзи и Франко Исраэль – все трое травмированы. Зато в состав вернулся Криштиану Роналду, отдыхавший на прошлой неделе со своей невестой Джорджиной Родригес в Альпах.

"Интер" является фаворитом матча: коэффициент на победу команды Антонио Конте – 2.55, на ничью – 3.30, на победу "Ювентуса" – 2.95. Однако на выход в финал, по мнению букмекеров, больше шансов имеет уже "Ювентус" – 1.74 против 2.17. Ответная встреча пройдет 9 февраля в Турине.

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Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Сампдорию" в предыдущем матче:

А так "Интер" разгромил "Беневенто":