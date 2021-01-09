Прыжок года! Украинская красотка взяла высоту 202 см

Ярослава Магучих в Киеве повторила национальный рекорд для соревнований в помещении

Пока многие доедают оливье, одна из самых красивых украинских спортсменок Ярослава Магучих уже феерит в секторе!

В Киеве состоялись соревнования по прыжкам в высоту в рамках турнира "Рождественские старты". 19-летняя Магучих из Днепра выиграла их с лучшим результатом этого года в мировой легкой атлетике – 2,02 м, повторив рекорд Украины в помещении.

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Второе место заняла прошлогодняя чемпионка соревнований Юлия Левченко, взявшая высоту 1,95 м. Третьей стала Ирина Геращенко, которой покорились 192 см.

"Рождественские старты". Киев. Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих – 202 см

2. Юлия Левченко – 195 см

3. Ирина Геращенко – 192 см

Ярослава Магучих / Фото: Instagram

Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Напомним, в 2019 году Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль чемпионата мира среди взрослых в Катаре, покорив высоту 2,04 метра, установив попутно два юниорских рекорда мира. При этом она стала самой молодой в истории призеркой взрослых чемпионатов мира.

Ярослава Магучих завоевала "серебро" ЧМ-2019 в Катаре