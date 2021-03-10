"ПСЖ" – "Барселона": онлайн ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

В среду, 10 марта, в весеннем Париже на арене "Парк-де-Пренс" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Барселона" с Лео Месси попытается совершить чудо и пройти на выезде "ПСЖ". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ПСЖ" – "БАРСЕЛОНА"

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История повторяется

"Барселона" уже была в похожем положении четыре года назад, когда проиграла парижской команде в первом матче 1/8 финала со счетом 0:4, но удивительным образом отыгралась – 6:1. Хотя после матча было много претензий к арбитру встречи, который поставил сразу три пенальти в ворота "ПСЖ". В этот раз преимущество французов после первой встречи чуть меньше – 4:1, но и "Барса" уже не в то кондиции, чтобы совершать такие подвиги, как 4 года назад.

Жерар Пике не удержал Килиана Мбаппе / Фото: Reuters

Особенно плачевно выглядят шансы испанцев, когда в такой форме находится Килиан Мбаппе, сделавший на "Камп Ноу" хет-трик.

В какой форме команды

Под руководством аргентинского наставника Маурисио Почеттино "ПСЖ" в целом выглядит неплохо, однако в чемпионате Франции пока идет вторым, отставая от "Лилля" на два очка. И борьба за титул будет ожесточенной. На прошлой неделе парижане пробились в 1/8 Кубка Франции, разгромив "Брест" – 3:0. Эта победа стала третьей кряду для "ПСЖ", который в этих поединках не пропустил ни одного гола.

Сегодня против испанцев сможет сыграть Неймар, который пропустил матч в Барселоне из-за травмы. Но все еще находится на самоизоляции Мойзе Кин.

Мойзе Кен и Неймар / Фото: Reuters

"Барселона" на прошлой неделе вышла в финал Кубка Испании, отыгравшись с 0:2 после первого матча с "Севильей". На "Камп Ноу" команда Рональда Кумана с трудом перевела игру в овертайм, но победителей не судят.

А накануне в чемпионате Испании одержала победу над "Осасуной" 2:0 и поднялась в таблице Примеры на второе место, отставая от "Атлетико" на три очка. Но сегодня не сыграет Жерара Пике, который снова травмировал колено.

Что говорят букмекеры

Несмотря на доминирование "ПСЖ" в Каталонии, во втором матче букмекеры отдают французам небольшое преимущество. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.45, ничью букмекеры оценивают, как 3.80, а на выигрыш "Барселоны" — 2.62. Наиболее реальным букмекеры называют счет 1:0 – 7.50.

В проходе парижан в 1/4 финала аналитики контор не сомневаются – 1.02. А вот испанцам нужно сотворить чудо – 13.00.

Где смотреть матч в Париже

В прямом эфире матч "ПСЖ" – "Барселона" во вторник, 10 марта, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV.

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