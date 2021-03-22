Птица снесла яйцо на футбольном поле прямо во время матча: забавное видео

Вчера мы писали, что собака пыталась подать угловой в матче чемпионата Украины "Нива" – "Карпаты". Продолжим нашу рубрику "В мире животных".

Забавный эпизод произошел во время матча чемпионата штата Пернамбуку (Бразилия) между "Наутико" и "Вера Крус". Рефери пришлось остановить игру из-за неожиданной гости. Кайенская пигалица, между прочим символ Уругвая, приземлилась на газон и снесла яйцо прямо на футбольном поле.

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Главный судья матча вынес яйцо за пределы поля и лишь затем продолжил поединок.

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Ранее мы рассказывали о курьезном случае в полуфинале Кубка Португалии. Футболистам "Браги" и "Порту" пришлось толкать с поля заглохшую машину скорой помощи.