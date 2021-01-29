"Путину осталось три года, дальше революция и кровь": российский спортсмен сделал громкое заявление

Известный российский спортсмен, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо, Дмитрий Носов рассказал о будущем своей страны.

Читайте также: У Путина – украинский паспорт! Он ищет работу в Беларуси

Общаясь со своими подписчиками в Instagram, Носов заявил, что Путин на посту президента РФ продержится не более трех лет.

"Если и дальше узкая олигархическая группа будет продолжать цепляться за власть, то возможна и революция, и кровь. Чем дальше затягивается этот вопрос, тем хуже последствия. Навальный? Он – политик, борющийся за власть. И у него много союзников! Одна из задач политика – иметь союзников", – отметил Носов.

После завершения карьеры Носов занялся политикой. Был избран депутатом Госдумы по списку ЛДПР. Однако впоследствии его выгнали из партии за восхищение личностью Сталина.

Ранее мы писали, что бывший капитан сборной России Игорь Денисов поддержал Алексея Навального, находящегося под арестом после возвращения в Москву из Германии.

Навальный обратился к сторонникам