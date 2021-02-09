Путину указали на дверь в Беларуси. Поедет ли он в Украину?

Футболист был на просмотре в "Немане"

Украинцу Виктору Путину не нашлось места в Беларуси. Футболист не смог проявить себя в "Немане" и покинул клуб.

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Футболист приехал в Гродно две недели назад. Путин сыграл в трех контрольных матчах, и по итогам просмотра клуб не стал заключать с ним контракт.

"Позиция, на которой играет Путин, нам интересна. Но почему он в итоге не подошел команде, может объяснить только тренерский штаб", – сказал спортивный директор "Немана" Дмитрий Коваленок в интервью РБ.

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Виктор Путин сыграл 45 минут против "Минска", а потом вышел на 61-й минуте на замену в матче против "Ислочи" и отыграл 28 минут против "Торпедо-БелАЗ".

В матче против "Ислочи" Путин заработал пенальти, а в матче с "Торпедо" отдал голевой пас.

Виктор Путин – уроженец Херсонской области и является воспитанником киевской футбольной школы "Динамо" имени В.В. Лобановского. Очень долгое время полузащитник выступал в польских клубах. Последним из них был ГКС из Белхатува, который играет во втором польском дивизионе. В 21 матче сезона 2019/2020 года полузащитник провел на поле 748 минут, записав на свой счет две голевые передачи.