Пьяный футболист подрался с отцом до крови: разборонить удалось лишь полицейским

Колумбийский футболист Фреди Гуарин, известный по выступлениям за итальянский Интер, попал в скандал на родине, устроив драку с собственным отцом у него в доме. Кто-то из родственников футболиста вызвал правоохранителей, сообщив о нападении.

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В Сети появлюсь видео, на котором, вероятно запечатлен момент драки между Гуарином и его отцом, а полицейские в этот момент оттаскивают футболиста. При этом, одежда Фреди испачкана в крови, а сам игрок находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает El Tiempo.

Сейчас 34-летний Гуарин защищает цвета колумбийского Мильонариоса. На протяжении 10 лет Гуарин защищал цвета сборной Колумбии, становился бронзовым призером Кубка КОНКАКАФ. Также выступал за Порту, где становился чемпионом Португалии и победителем Лиги Европы.