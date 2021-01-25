Пять чудовищных авиакатастроф в спорте: был ли замешан Брежнев в трагедии над Украиной?

Президент бразильского футбольного клуба "Пальмас" Лукас Мейер и четверо игроков – Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркус Молинари – вчера погибли в авиакатастрофе.

А завтра годовщина еще одной чудовищной трагедии. 26 января 2020 года в авиакатастрофе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. 41-летний спортсмен потерпел крушение на частном вертолете возле пригорода Лос-Анджелеса.

К сожалению, смерть в авиакатастрофах – не редкость в спорте. Мы напомним пятерку самых ужасных случаев. Был один такой и над территорией Украины.

"Пахтакор" мог разбиться из-за Брежнева

11 августа 1979 года над Каменским (Днепропетровская область) столкнулись два ТУ-134. Погибли 17 игроков и администраторов футбольного клуба "Пахтакор" (Ташкент). После трагедии состав узбекского клуба усилили за счет игроков из других команд. Поехал в Ташкент и украинец Сергей Страшненко.

- Что говорили в то время о причинах аварии? – как-то поинтересовались мы у Страшненко.



- Расскажу одну историю. В конце 79-го мы играли в Киеве с "Динамо". И я попросился к родителям заехать в Сумы. Меня отпустили на день. И вот возвращаюсь, а в Киеве из-за плохих погодных условий отменили рейсы. Еду в Харьков. Там брат в армии особистом работал. Через свои связи достал мне пропуск на рейс Харьков — Баку — Ташкент. Но оказалось, что я буду лететь в кабине пилотов. Летчики на меня лишь косились, мол, зачем это к нам кагэбиста посадили. До Баку сидели тихо. Лишь один парень перекинулся со мной парой слов. В Баку я говорю ему: "Выведи меня в кафе. Просто неудобно, люди думают, что я кагэбист, а я нормальный человек, футболист". Захожу в кафе, взял шампанское, кофе. Поговорили с ним. И в кабине уже стали со мной общаться. Я показал пилотам свою вратарскую форму, перчатки, бутсы, вымпел львовских "Карпат", который вез на подарок. В общем, разговорились. И такая версия прозвучала. В Крыму было заседание Совета стран экономической взаимопомощи, где присутствовали Брежнев, Хонекер, Тито и руководители других соцстран. В этот день из Симферополя они разлетались. Диспетчерам нужно было правительственные самолеты все отправить, вот они за рейсом с "Пахтакором" и не уследили.

Топливо сгубило "Шапекоэнсе"

28 ноября 2016 года потерпел крушение самолет, летевший из боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин. Рейс недолетел всего несколько километров до аэропорта. В самолете закончилось топливо. Погибли 19 игроков футбольного клуба "Шапекоэнсе". Они летели на финальный матч Кубка Южной Америки против колумбийского "Атлетико Насьональ".

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Последний взлет "Локо"

При взлете из аэропорта "Туношна" 7 сентября 2011 года разбился Як-42 в Ярославской области России. На борту находилась хоккейная команда "Локомотив" (Ярославль), которая летела на матч КХЛ в Минск. Всего в самолете было 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили только хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Через несколько дней Галимов умер в Москве.

Роковой холм "Торино"

4 мая 1949 года итальянская команда "Торино" летела из Португалии. В нескольких километрах от Турина самолет врезался в горный холм. Погибли 18 футболистов команды.

Снегопад уничтожил "МЮ"

6 февраля 1958 года "Манчестер Юнайтед" летел из Белграда, где команда оформила выход в полуфинал Кубка чемпионов. Самолет сделал остановку в Мюнхене. А при взлете потерпел крушение из-за снегопада. Погибли восемь футболистов "МЮ" и трое работников клуба. В живых остался вратарь сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, который помогал вытаскивать раненых из-под обломков самолета. Через полгода он восстановился и вновь занял место в воротах клуба.