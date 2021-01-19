Ради нее бросил россиянку: как выглядит красотка, разбившая брак Луиса Адриано

Бразильский нападающий Луис Адриано после ухода из "Шахтера" в 2015 году сменил не только три клуба, но и троих женщин. Приключения бразильца начались, когда он перебрался в московский "Спартак" из "Милана".

После переезда в Россию Адриано завел роман с моделью Екатериной Дорожко. Ради блондинки, которая младше футболиста на 10 лет, он бросил жену и троих детей. Осенью прошлого года парочка поженилась и перебралась в Сан-Паулу, где Адриано выступает за "Палмейрас". Впрочем, идиллия продлилась недолго.

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На родине бразилец завел роман с местной моделью Луме Симойнс и уже Екатерина оказалась третьей лишней. Супруги развелись спустя полгода после свадьбы, однако россиянка продолжает жить в роскошном доме футболиста, пока он отрывается в компании Луме. Чем же она покорила сердце футбола? Смотрите на фото:

А это фото Екатерины Дорожко.

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